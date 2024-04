Ông Đoàn Minh Xương: 'Cầu thủ U23 Việt Nam còn non nớt'

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, Việt Nam có thể phải trả giá đắt nếu gặp đối thủ mạnh hơn Kuwait ở trận ra quân giải U23 châu Á 2024 hôm qua.

Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng trong trận đấu Kuwait ở lượt đầu tiên bảng D vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Ảnh: Đoàn Huynh.

Việt Nam khởi đầu giải đấu trên đất Qatar bằng chiến thắng 3-1 trước Kuwait. Đây là kết quả quan trọng, giúp đội dẫn đầu bảng D với cùng ba điểm như đối thủ cạnh tranh Uzbekistan. Ở lượt hai ngày 20/4, nếu đánh bại đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Malaysia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn giành một trong hai tấm vé vào tứ kết.

Dù vậy, những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện trên sân Al Janoub, Doha hôm qua cũng gây ra nhiều tranh cãi, nhất là vấn đề về nhịp độ thi đấu, sai lầm dẫn đến thẻ đỏ của hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng hay tình huống bỏ lỡ khó hiểu của tiền đạo Nguyễn Minh Quang.

"Đầu tiên, phải chúc mừng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có khởi đầu thuận lợi. Một chiến thắng lúc này như cơn mưa rào đổ xuống bóng đá Việt Nam sau nhiều tháng khô hạn", ông Đoàn Minh Xương bình luận với VnExpress. "Nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, các cầu thủ đã có một trận đấu chưa thật sự hay, chơi chưa đúng sức và còn mắc nhiều lỗi. Họ có thể phải trả giá nếu gặp đối thủ mạnh hơn. Tôi nói điều này không phải để chỉ trích mà để mong đội kịp thời sửa chữa, khắc phục nhằm chơi tốt hơn trong các trận tới".

Võ Hoàng Minh Khoa (số 6) đi bóng trong trận đấu Kuwait. Ảnh: Đoàn Huynh.

Theo ông Xương, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc có phần căng cứng, các tuyến phối hợp chưa tốt. Ngoài ra một số cầu thủ chơi cá nhân, điển hình là Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang. "Sau những gì thể hiện trong màu áo đội tuyển dưới thời HLV Philippe Troussier, Đình Bắc được kỳ vọng nhiều ở giải trẻ này. Nhưng cậu ấy chưa tạo được một vị trí rõ ràng để thể hiện. Đó không phải là mẫu cầu thủ có thể gây đột biến để đá lùi sâu kiến tạo", ông Xương nhận xét về Đình Bắc - người chỉ thi đấu khoảng 12 phút trước khi bị thay ra vì chấn thương. "Còn Văn Khang chơi cá nhân quá, và tình huống tranh sút bóng với Nguyễn Văn Tùng ở phút 15 là ví dụ. Trong pha bóng này, Văn Tùng đang xử lý và trên đà lao xuống thì nên để cậu ấy dứt điểm, nhưng Văn Khang nhảy vào tranh dẫn đến giẫm chân nhau, bỏ lỡ cơ hội trước khung thành Kuwait. Sau đó, Văn Khang còn phí phạm quả sút phạt. Thay vì câu bóng, cậu ấy lại chơi cá nhân, muốn sút thành bàn từ khoảng cách không tưởng".

Ông Xương đặc biệt nhấn mạnh về sai lầm dẫn đến thẻ đỏ của Ngọc Thắng ở phút 45+3, cho rằng đó là cách xử lý ngớ ngẩn chứ không phải do trình độ hay tâm lý. Từ một tình huống phòng ngự bên cánh phải, hậu vệ Ngọc Thắng không theo phá bóng mà để tiền đạo Kuwait vượt qua rồi ôm ngã để ngăn cản. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài phạt thẻ đỏ Ngọc Thắng và thổi phạt đền với Việt Nam - dẫn đến tình huống gỡ hòa 1-1 cho Kuwait.

"Tôi không hiểu tại sao Ngọc Thắng lại xử lý như thế", cựu HLV người TP HCM nói. "Cậu ấy đứng gần bóng hơn đối thủ, lẽ ra nên chạy đến phá bóng thay vì chậm lại rồi bị vượt qua và chịu hậu quả nặng nề. Ngọc Thắng chơi V-League từ 2020, từng cùng Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia 2021 nên không thể đổ lỗi cho chuyện thiếu kinh nghiệm. Cậu ấy đã có phần chủ quan, không tập trung chơi bóng mà chỉ nhăm nhe phạm lỗi".

Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ Tình huống Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ.

Trước pha lỗi của Ngọc Thắng, Việt Nam có nhiều lợi thế khi chơi hơn người từ phút 31 do tiền đạo Ebrahim Marzouq bị thẻ đỏ do giẫm lên đùi của Văn Khang. Đến phút 45+2, đội cụ thể hoá lợi thế quân số thành bàn mở tỷ số do công tiền đạo Văn Tùng. Dù vậy, ông Xương tỏ ra khó hiểu về việc HLV Hoàng Anh Tuấn không thay đổi chiến thuật, vẫn chơi phòng ngự - phản công dù chơi hơn người trong suốt 15 phút cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Việt Nam thi đấu sáng sủa hơn. Một trong ba cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn tung vào sân là tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã góp công lớn vào chiến thắng. Phút 47, anh cướp bóng từ chân thủ môn Kuwait rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 76, Vĩ Hào đón đường chọc khe của Nguyễn Thái Sơn để xâm nhập vòng rồi xoay người sút chìm chéo góc, ấn định kết quả 3-1.

"Dù sao, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng mới lên cầm quân, cần có thêm thời gian để kết nối các vị trí và lựa chọn đội hình ưng ý nhất", ông Xương kết luận. "Nhìn một cách tích cực, với chiến thắng này, Việt Nam đã phá dớp không thắng trận ra quân ở VCK U23 châu Á. Đó là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ ở các trận sắp tới. Tôi có niềm tin như thế".

Việt Nam 3-1 Kuwait

Đức Đồng