Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội, sáng 10/11.

Tân Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến 63 tuổi, kỹ sư Nông nghiệp, người dân tộc Sán Dìu, quê Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Tân Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Chiến từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương và Trung ương như Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Năm 2021, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau đó được bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Ngày 4/11, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, đồng thời thôi tham gia Ban Bí thư và các chức vụ lãnh đạo tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến (bìa phải) và tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm là ông Trần Thanh Mẫn. 7 Phó chủ tịch gồm ông Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan và bà Nguyễn Thị Thanh.

Tiểu sử tân Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Đồ họa: Tâm Thảo - Vũ Tuân

Sơn Hà