Ông chủ Bảo Tín Minh Châu thừa nhận che giấu doanh thu

Hà NộiÔng Vũ Minh Châu, nhà sáng lập thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, thừa nhận hành vi che giấu doanh thu, xin được khắc phục mọi hậu quả gây ra.

Ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hôm 2/4 bị Cơ quan Cảnh sát để điều tra Công an Hà Nội khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, ông Châu khai trong quá trình hoạt động kinh doanh đã đồng ý và chỉ đạo vợ con dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Ông cho sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế.

Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng.

Ông nói đến khoảng tháng 6/2024 đã chỉ đạo xóa bỏ những dữ liệu cũ trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro để che giấu doanh thu.

"Tôi thấy đây là việc làm sai trái nên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin được bồi thường, khắc phục mọi hậu quả gây ra và rất mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước", ông Châu trình bày.

Sau khi ông Châu bị bắt, Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường "để đảm bảo quyền lợi của người dân". Doanh nghiệp cam kết toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý cung cấp ra thị trường đều đáp ứng các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng. Theo công an, việc mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu với khách hàng theo giấy hẹn là "giao dịch dân sự". Trường hợp, doanh nghiệp không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Giá vàng miến ở Bảo Tín Minh Châu mấy hôm nay gần như không biến động. Hôm nay đang giao dịch ở mức 171,1 triệu đồng bán ra và 168,1 mua vào.

Phạm Dự