Ông Biden thắng ở New Hampshire dù không có tên trên phiếu bầu

Tổng thống Biden thắng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở New Hampshire dù không được in tên trên phiếu bầu, nhờ chiến dịch "điền tên" của cử tri.

Hãng thông tấn AP ngày 23/1 xác định Tổng thống Joe Biden là người chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở New Hampshire, dựa trên phân tích kết quả kiểm phiếu sơ bộ cùng các cuộc khảo sát của hãng.

Trong 31% số phiếu đã được kiểm tại New Hampshire, Tổng thống Biden chiếm ưu thế áp đảo với tỷ lệ ủng hộ 73%, trong khi hạ nghị sĩ Dean Phillips giành được khoảng 20%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 19/1. Ảnh: AP

Theo truyền thông Mỹ, đây là lợi thế dẫn đầu không thể bị vượt qua của ông Biden, giúp ông giành chiến thắng dù không có tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu sơ bộ của bang New Hampshire chỉ in tên nghị sĩ Phillips và nữ tác giả Marianne Williamson, phía cuối bỏ trống để cử tri tự điền tên ứng viên họ ủng hộ.

Ông Biden không có tên trên phiếu bầu sơ bộ của New Hampshire do bang này tổ chức bầu cử sơ bộ trái với lịch trình mà Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã vạch ra. Tổng thống Mỹ tuân theo quy định của Ủy ban và không nộp hồ sơ để ghi tên lên phiếu bầu New Hampshire.

Tuy nhiên, cử tri New Hampshire ủng hộ Tổng thống vẫn tìm cách giúp ông thắng thông qua chiến dịch "điền tên" chưa từng có tiền lệ vào lá phiếu. Họ kêu gọi nhau ghi tên của ông Biden vào lá phiếu để thể hiện sự ủng hộ với đương kim Tổng thống.

Tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu từ Tổng thư ký New Hampshire gửi quan chức bầu cử bang cho thấy họ sẽ chấp nhận các cách viết như "Joseph Biden, Joe Biden, J. Biden, Joey B., Tổng thống Biden, Joe và Kamala".

Hạ nghị sĩ Phillips, 55 tuổi, tuyên bố trước ngày bầu cử rằng ông sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử dù kết quả ra sao. Theo ông, Tổng thống Biden đã tuổi cao sức yếu, không thể tái đắc cử và dễ thất bại trước ứng viên đầy tiềm năng của đảng Cộng hòa Donald Trump.

Thực tế, Mỹ chưa từng ghi nhận trường hợp ứng viên nào đánh bại được tổng thống đương nhiệm để giành đề cử của đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cử tri Margaret Flynn ở thành phố Nashua, New Hampshire, cho biết đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020, nhưng lần này chuyển sang ủng hộ ông Phillips.

"Tôi nghĩ ông Biden đã quá lớn tuổi để tiếp tục làm tổng thống. Tổng thống không còn phù hợp với vai trò lãnh đạo trong bối cảnh hiện nay và tôi cũng không chắc ông ấy có thể đánh bại Trump", Flynn cho hay.

Nhà Trắng nhiều lần bác bỏ những lo ngại về tuổi tác của ông Biden, dù các cuộc thăm dò cho thấy cử tri lo ngại về điều đó.

Về phía đảng Cộng hòa, New Hampshire được coi là phép thử quan trọng để xem liệu Trump có duy trì được ưu thế trong đảng hay không, khi đang đối mặt 4 vụ truy tố. Kết quả cho thấy cựu tổng thống vượt qua một cách dễ dàng, đánh bại đối thủ nặng ký duy nhất còn lại trong đảng là cựu đại sứ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Bà Haley tuyên bố cuộc đua "còn lâu mới kết thúc".

Huyền Lê (Theo AP, Reuters, AFP)