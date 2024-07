Ông Biden quyết tiếp tục tranh cử

Tổng thống Biden trấn an đảng Dân chủ và khẳng định không từ bỏ cuộc chạy đua tranh cử, Nhà Trắng cũng bác tin ông sẽ rút khỏi cuộc đua.

Hai nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình hôm 3/7 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho các thành viên trong chiến dịch tranh cử, khẳng định sẽ không từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

"Tôi vẫn tiếp tục tranh cử", một nguồn tin dẫn lời ông Biden, thêm rằng ông chủ Nhà Trắng tuyên bố vẫn là lãnh đạo của đảng Dân chủ và không bị thúc ép rời cuộc đua với đối thủ Donald Trump.

Khi được hỏi về khả năng ông Biden xem xét từ bỏ tranh cử, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh "hoàn toàn không có chuyện đó". Tổng thống Mỹ đã gặp các thống đốc thuộc đảng Dân chủ vào tối 3/7 để trấn an họ rằng ông vẫn đủ khả năng dẫn dắt đảng này sau khi thất thế trước ông Trump trong cuộc tranh luận hồi tuần trước.

Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 1/7. Ảnh: AFP

Hai khảo sát toàn quốc được công bố sau đó cho thấy ứng viên Donald Trump đang giành thêm lợi thế so với Tổng thống Biden.

Theo khảo sát của Wall Street Journal, tỷ lệ ủng hộ ông Trump và ông Biden lần lượt là 48% và 42%, khoảng cách giữa hai người đã tăng thêm một điểm phần trăm so với tuần trước. Khảo sát được New York Times và Siena công bố cho thấy con số này là 49% và 43%, tăng ba điểm phần trăm so với trước tranh luận.

Các thông tin được đưa ra giữa lúc ông Biden đối mặt nhiều áp lực và hàng loạt lời kêu gọi từ bỏ đường đua tổng thống.

Dù dành nhiều ngày tập dượt, màn thể hiện của ông Biden trong cuộc tranh luận với cựu tổng thống Trump tối 27/6 đã bị coi là "thảm họa". Không chỉ nhiều lần nói nhịu và tỏ ra mất tập trung trong 90 phút tranh luận, Tổng thống Biden còn phát biểu với giọng yếu ớt, khàn, một số thông tin bị lẫn lộn và không rõ ý.

Sau cuộc tranh luận, nhiều cử tri đảng Dân chủ bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng tái tranh cử của Tổng thống. Một số nghị sĩ Dân chủ thậm chí công khai kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua để đảm bảo lợi ích của đảng.

Dù có màn tranh luận được đảng Cộng hòa tán dương, cựu tổng thống Trump cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Ông hồi tháng 5 trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị tuyên có tội trong vụ kiện chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm nhằm ém thông tin bất lợi cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông cũng đang đối mặt với ba vụ truy tố khác, cả cấp bang và liên bang.

Vũ Anh (Theo Reuters)