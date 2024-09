Ông Biden lần đầu vận động tranh cử cùng bà Harris

Tổng thống Biden lần đầu xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử của Kamala Harris, thể hiện đoàn kết sau khi bà trở thành ứng viên đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ngày 2/9 cùng xuất hiện tại cuộc vận động Ngày Lao động ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania. Đây là lần đầu tiên ông Biden vận động tranh cử cùng bà Harris sau khi thông báo dừng tranh cử, ủng hộ Phó tổng thống trở thành ứng viên của đảng Dân chủ.

Ông Biden liên tục nhắc tới Phó tổng thống Harris khi phát biểu tại sự kiện có khoảng 600 người tham dự. "Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ. Kamala và tôi sẽ tiếp tục phát huy tiến bộ đó, bà ấy cũng sẽ tiếp tục làm điều đó. Tôi sẽ đứng ngoài cuộc, nhưng sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ", ông nói.

Tổng thống Biden khẳng định "lựa chọn hợp lý duy nhất" của cử tri là bà Kamala Harris. "Người phụ nữ này biết mình đang làm gì. Tôi hứa rằng bỏ phiếu cho Kamala Harris sẽ là quyết định sáng suốt nhất mà các bạn từng đưa ra", ông cho hay.

Tổng thống Biden (phải) và ứng viên Kamala Harris tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 2/9. Ảnh: AP

Ông Biden và bà Harris cũng chỉ trích vụ bán Tổng công ty Thép Mỹ (US Steel) cho công ty Nippon Steel của Nhật Bản trong thỏa thuận trị giá 14,9 tỷ USD.

"Khi ở Pittsburgh là bạn đang sát cánh cùng những công nhân ngành thép. Tôi đặt niềm tin vào các công ty thép của Mỹ, công ty thép do Mỹ sở hữu và điều hành, vì lý do đơn giản là công nhân ngành thép Mỹ là những người giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực này", ông Biden nói.

Ông khẳng định US Steel là doanh nghiệp biểu tượng của Mỹ trong hơn một thế kỷ và "sẽ vẫn là công ty Mỹ".

Bà Harris lặp lại tuyên bố của Tổng thống. "US Steel là công ty mang tính lịch sử và duy trì các doanh nghiệp thép vững mạnh của Mỹ là điều rất quan trọng đối với đất nước chúng ta. Tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống Biden rằng US Steel vẫn nên do Mỹ sở hữu và điều hành. Tôi sẽ luôn ủng hộ công nhân ngành thép Mỹ và tất cả công nhân Mỹ", bà Harris nói.

Bất chấp nhiều phản đối, US Steel tuyên bố "cam kết thực hiện giao dịch với Nippon Steel", mô tả thương vụ là "thỏa thuận tốt nhất" cho nhân viên, cổ đông, cộng đồng và khách hàng.

Cuộc mít tinh Ngày Lao động đánh dấu khởi đầu cho chặng nước rút quan trọng sau mùa hè để hướng tới cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11. Cả bà Harris và ứng viên Cộng hòa Donald Trump đều dự kiến tăng cường tiếp cận cử tri, đặc biệt ở các bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, Georgia, Michigan và Nevada. Ông Trump không tham gia sự kiện tranh cử nào trong ngày 2/9.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters, Belleville News-Democrat)