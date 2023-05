Nữ Việt Nam phục thù Thái Lan ở bóng rổ 3x3 SEA Games 32

Tinh thần chiến thắng luôn sôi sục trong người Thảo Vy, khác biệt hơn so với người chị song sinh Thảo My. Tiểu Duy ngay lập tức trấn an khi Việt Nam đã phục thù thành công Thái Lan.

Ở chung kết 3x3 SEA Games 31, Việt Nam thua Thái Lan 19-21 ở hiệp phụ, qua đó tuột mất HC vàng.