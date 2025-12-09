Nữ sinh Phan Đình Phùng xuất sắc trận chung kết bóng rổ Trẻ VnExpress

Hà NộiVũ Dương Bảo Thy, học sinh lớp 12D7, THPT Phan Đình Phùng, là cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) trận chung kết Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025.

Trận đấu diễn ra vào chiều ngày 7/12. Nữ sinh góp công lớn vào chiến thắng 37-29 trước Vinschool Harmony, giúp trường giành chức vô địch thứ ba tại sân chơi này.

"Em tự hào vì cả đội đã cùng nhau tiến bộ. Em muốn dành chiến thắng này cho tất cả khán giả đã tới cổ vũ", nữ sinh nói sau trận đấu.

Vũ Dương Bảo Thy tại chung kết giải bóng rổ trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, hôm 7/12. Ảnh: VYB

Mang áo số 98, chơi ở vị trí PS/SG (Hậu vệ dẫn bóng/Hậu vệ ghi điểm), Thy chịu trách nhiệm dẫn, phân phối bóng, giữ nhịp độ cho trận và ghi điểm. Nữ sinh được đánh giá nhanh nhẹn, xông xáo và dẫn nhịp tốt dù không có ưu thế thể hình.

Bắt đầu chơi bóng từ sáu năm trước để "cho vui", Thy dần bị tinh thần đồng đội của môn thể thao này lôi cuốn. Thy nói cũng nhờ bóng rổ, em gặp được những người bạn tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân bóng, nên ngày càng gắn bó.

Từ cấp hai đến cấp ba, Thy là gương mặt quen thuộc trong đội tuyển bóng rổ trường tại các giải đấu. Thy từng cùng đội THPT Phan Đình Phùng dự và giành chức vô địch tại nhiều cuộc thi thể thao cho học sinh, như Hội khỏe Phù Đổng ở Hải Phòng năm 2024, Giải giao hữu bóng rổ Trẻ HCM–HN 2025.

Trước chung kết Cup Ziaja, Phan Đình Phùng được dự báo gặp khó vì từng thua Vinschool Harmony ở lần đối đầu gần nhất. Thy đánh giá đội bạn có sự đồng đều và không phải những "đối thủ" dễ chơi. Vì vậy ở lần chạm trán này, Thy và đồng đội đã "lên dây cót" tinh thần, quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Hàng ngày, Thy đi tập với đội hoặc tranh thủ tập trước giờ vào học, buổi trưa và sau giờ học với đội trưởng Đinh Linh. Ngoài những buổi tập chính có huấn luyện viên, Thy cũng ở lại tự tập 30-45 phút. Nữ sinh tập ném, ôn lại bài của thầy và sửa tất cả lỗi từng mắc để chuẩn bị cho trận chung kết.

Khi mới bắt đầu trận đấu, Thy nhìn nhận mình chưa làm tốt vai trò triển khai bóng, do tâm lý chưa ở trạng thái tốt nhất. Hiệp đầu cũng là khoảng thời gian đội Phan Đình Phùng để đối thủ dẫn trước một vài lần.

Nhưng càng đi sâu vào trận, Thy càng bình tĩnh và tự tin, chơi hay hơn. Đội Phan Đình Phùng cũng vươn lên ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, sau đó vững vàng duy trì thế trận trước những đòn đáp trả từ đội nữ Vinschool Harmony.

Với Thy, đây là chiến thắng ý nghĩa nhất bởi là trận cuối cùng của lứa tuổi 2008 trong màu áo tuyển trường.

Vũ Dương Bảo Thy trong trận chung kết giải bóng rổ trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, hôm 7/12. Ảnh: VYB

HLV Vũ Quỳnh Thu nhận xét thế mạnh của Thy là là dẫn bóng qua người chắc và bình tĩnh. Trong trận chung kết, cả hai điểm mạnh đều phát huy tốt, giúp Thy ghi nhiều điểm cho đội. Em cũng cải thiện được kỹ năng đọc tình huống để có những cú ném 3 điểm tốt.

Dù không phải đội trưởng, Thy có vai trò tinh thần quan trọng. Em thường là người an ủi, cổ vũ các bạn khi cả đội chưa đạt được đúng ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên.

Ngoài sân bóng, Thy là một cán sự lớp trách nhiệm và là tay trống nổi bật trong các hoạt động văn nghệ của lớp. Cô Hằng, giáo viên chủ nhiệm 12D7, cho biết em luôn duy trì học lực giỏi và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà thầy cô giao. Vì đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu, Thy cũng không để việc luyện tập cho các giải đấu ảnh hưởng tới kết quả học tập.

Sắp tới, Thy dự định sẽ tạm gác bóng rổ lại để chuyên tâm vào việc học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và tìm hiểu các ngành học.

"Sau đó, em sẽ quay lại với bộ môn này như một niềm vui, thay vì chọn làm con đường sự nghiệp lâu dài", Thy cho hay.

Khánh Linh