Nữ sinh Phan Đình Phùng vỡ òa khi vô địch Bóng rổ Trẻ

Trận đấu diễn ra lúc 13h ngày 7/12, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng. Sau 40 phút đôi công quyết liệt, Phan Đình Phùng thắng 37-29, bảo vệ danh hiệu giành được năm ngoái.
Nếu tính cả chức vô địch Giải giao hữu hai miền hồi tháng Năm, đội đã giành ba chức vô địch liên tiếp ở các giải trong khuôn khổ hệ thống giải bóng rổ học đường VnExpress.
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ nữ của THPT Phan Đình Phùng nối nhau thành một đoàn tàu, ăn mừng trên sân. Đồng Như An khoác cờ của trường, dẫn đầu cả đội.
Cổ động viên tràn xuống sân, tìm kiếm cầu thủ để chia vui. Phan Đình Phùng là một trong những trường có phong trào bóng rổ lâu đời nhất Thủ đô.
Học sinh THPT Phan Đình Phùng chung tay mừng chức vô địch. Năm ngoái, trường vô địch cả nội dung nam lẫn nữ. Năm nay, đội nam sớm dừng bước ở vòng bảng. Nhưng các cầu thủ nam vẫn có mặt ngày chung kết để cổ vũ cho bạn học.
Tập thể cầu thủ, cổ động viên bóng rổ Phan Đình Phùng giơ nắm đấm, thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm hướng tới những giải đấu tiếp theo.
Một cổ động viên cầm cờ của trường THPT Phan Đình Phùng, chạy ngang sân đấu sau khi hết trận chung kết.
Trước đó, Phan Đình Phùng trải qua trận chung kết khó khăn với Vinschool The Harmony. Huấn luyện viên Vũ Hà Thu đánh giá đây là đối thủ mạnh nhất họ gặp từ đầu giải.
Tuy bị dẫn ở một vài thời điểm, Phan Đình Phùng vượt lên ở hiệp cuối để giành chiến thắng với tỷ số 37-29.
Vũ Dương Bảo Thy (áo trắng) được bầu là Cầu thủ hay nhất trận.
Trên khán đài, học sinh THPT Phan Đình Phùng liên tục hô tên trường và các cầu thủ để tiếp lửa. Ở dãy ghế bên cạnh, cổ động viên Vinschool The Harmony cũng cuồng nhiệt không kém.
Với chức vô địch này, Phan Đình Phùng nhận 15 triệu đồng tiền thưởng, cùng Cup, cờ, huy chương và quà tặng.
Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Thông tin về giải được cập nhật trên fanpage và website chính thức của giải.
Hải Long
Ảnh: Giang Huy