Nữ sinh Phan Đình Phùng vỡ òa khi vô địch Bóng rổ Trẻ

Trận đấu diễn ra lúc 13h ngày 7/12, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng. Sau 40 phút đôi công quyết liệt, Phan Đình Phùng thắng 37-29, bảo vệ danh hiệu giành được năm ngoái.

Nếu tính cả chức vô địch Giải giao hữu hai miền hồi tháng Năm, đội đã giành ba chức vô địch liên tiếp ở các giải trong khuôn khổ hệ thống giải bóng rổ học đường VnExpress.