Nữ sinh là 'tay ghi điểm' chủ lực của tuyển bóng rổ Vinschool The Harmony

Hà My, 16 tuổi, không chỉ là "tay ghi điểm" chủ lực, mà là người kết nối và giữ lửa chiến đấu, giúp đội bóng rổ Vinschool The Harmony vô địch bốn giải đấu liên tiếp.

Trong trận bán kết kịch tính với THPT Vinschool Smart City (Hà Nội) hôm 30/11, Lý Hà My đã giành về 17 trong tổng số 50 điểm của Vinschool The Harmony. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại Giải Bóng rổ trẻ VnExpress - Ziaja Cup mà Hà My đạt danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất (MVP).

Là đội trưởng, giữ vai trò hậu vệ dẫn bóng (Point Guard), Hà My là người điều tiết nhịp độ toàn trận, chỉ đạo chiến thuật và thường xuyên thúc đẩy tinh thần đồng đội.

My kể về trận bán kết: "Chúng em đã gặp Smart City nhiều lần nên đều hiểu rõ lối đánh của nhau. Vì vậy trước trận, cả đội đã họp để phân tích chiến thuật đối phương và đưa ra phương án phù hợp". Khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, cả đội buộc phải thay đổi cách tiếp cận, đẩy mạnh đánh cánh ngoài và tận dụng tốc độ, thể hình nổi trội để bứt lên trong cuộc đua điểm kéo dài suốt bốn hiệp.

Hà My làm quen với bóng rổ từ năm lớp 4 khi được chị họ cho cầm bóng và hướng dẫn vài động tác cơ bản. Từ tò mò, nữ sinh trở nên yêu thích và xin bố mẹ cho đăng ký lớp học. My còn tự xem video chiến thuật của các cầu thủ nổi tiếng rồi luyện tập theo, đặc biệt là thần tượng Stephen Curry - người được coi là một trong những hậu vệ dẫn bóng hay nhất ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.

Nữ sinh từng dự giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội, cùng đội vô địch hai năm liên tiếp. Em cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngay lần đầu dự giải.

"Lúc đó em khá bất ngờ và khâm phục bản thân. Cảm giác ấy khiến em càng muốn gắn bó với bóng rổ lâu dài hơn", My nhớ lại.

Lên cấp 2, Hà My rời trung tâm, tự tập luyện và hầu như ngày nào cũng ra sân. Dù có thời gian bố mẹ lo lắng em xao nhãng việc học, My đã chủ động trao đổi với huấn luyện viên và lập ra những buổi tập cố định, nghiêm túc để bố mẹ yên tâm.

Suốt gần 10 năm gắn bó với bóng rổ, kỷ niệm khiến My ghi nhớ nhất là mùa hè vừa rồi. Đội đã dành một năm chuẩn bị cho giải bóng rổ học sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhưng giải đấu bất ngờ bị hủy. "Đó là lúc chúng em phát triển rất tốt nên khi biết tin, ai cũng hụt hẫng", My nói.

Thấy học trò nản lòng, huấn luyện viên Vũ Tuấn Kiệt đã tìm giải đấu khác để đội tiếp tục thi đấu. Thành quả là Vinschool The Harmony tham gia bốn giải liên tiếp (3x3 Hooptopia, GMB League 2025, NYCC toàn quốc và 3x3 Năng khiếu trẻ Hà Nội mở rộng), và đều giành chức vô địch.

Trong các trận đấu căng thẳng, đòi hỏi sự quyết đoán, My thường tự tạo khoảng trống và chủ động tấn công, không đòi hỏi nhiều pha phối hợp từ đồng đội. Từng không được huấn luyện viên khuyến khích vì độ rủi ro cao, nhưng sau khi bàn bạc và đánh giá khả năng, huấn luyện viên đã hướng dẫn em biến lối chơi này trở thành vũ khí hữu hiệu. Từ đó, My trở thành nhân tố "bứt phá" trong đội, theo lời anh Kiệt.

Anh Vũ Tuấn Kiệt nói Hà My có tố chất, thường xuyên là chỗ dựa tinh thần, gắn kết các thế hệ cầu thủ trong đội.

"Hà My có thiên hướng tốc độ cao, là tay ghi điểm chính của đội", anh chia sẻ. Anh Kiệt nhớ lại trận chung kết giải bóng rổ không chuyên Gia Lâm - Long Biên, khi hai đội đang bám đuổi sát nút ở những giây cuối cùng, Hà My đã bất ngờ giành được bóng và cứu màn thua trông thấy cho đội.

Với Hà My, bóng rổ không chỉ là môn thể thao giúp em rèn luyện sức khỏe mà còn giúp học về tinh thần trách nhiệm và quản lý thời gian. Ngoài bóng rổ, nữ sinh còn chơi nhiều môn thể thao khác như bóng đá, cầu lông, bida, bơi lội và tập gym hai buổi mỗi tuần.

Cô Nguyễn Thị Xuân Thao, giáo viên chủ nhiệm, nhận xét em cá tính nhưng rất kỷ luật, luôn khuấy động và kết nối lớp.

"Hà My học ở lớp nổi trội của khối, luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia các phong trào tập thể", cô Thao nói.

Trận chung kết Giải Bóng rổ trẻ VnExpress - Ziaja Cup diễn ra chiều 7/12. Hà My và đồng đội giành huy chương bạc sau trận đấu kịch tính với tuyển nữ THPT Phan Đình Phùng.

Về định hướng lâu dài, Hà My cho hay không theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp mà dự định đăng ký xét tuyển vào một trường quốc tế ở Việt Nam rồi du học.

