Nữ sinh giành 25 HC vàng và ước mơ lớn sau Giải bóng rổ trẻ VnExpress

Nguyễn Vũ Minh Hà, người 'gánh team' của THPT Việt Đức, giành 25 HC vàng bóng rổ chỉ trong hai năm qua.

25 HC vàng của Minh Hà đến ở các sự kiện lớn nhỏ khác nhau, từ cấp quận, thành phố cho đến cấp quốc gia, với đỉnh cao là chức vô địch U16 quốc gia cũng như Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Nhờ đó, Minh Hà được chọn vào đội tuyển Việt Nam dự vòng loại giải bóng rổ U16 châu Á mùa hè qua.

Tấm HC vàng thứ 26 chưa thể đến với Minh Hà, khi em không thể cùng Việt Đức đi đến trận đấu cuối cùng tại Giải bóng rổ trẻ VnExpress. Ở trận bán kết cuối tuần qua, Minh Hà ghi nhiều điểm nhất trận (11 điểm), nhưng không thể giúp đội nhà vượt qua nhà ĐKVĐ Phan Đình Phùng.

Hành trình tại giải đấu ở Hà Nội kết thúc, nhưng con đường bóng rổ của Minh Hà và các đồng đội chắc chắn chưa dừng lại. Mới 16 tuổi, Hà còn rất nhiều giải đấu đang chờ đón phía trước, nhiều cơ hội để nâng cao thành tích cá nhân vốn đã rất đồ sộ. Phía sau những tấm huy chương lấp lánh ấy là một hành trình dày đặc mồ hôi, nỗ lực và bản lĩnh của một nữ sinh mới đang học lớp 10.

Minh Hà (số 46, vàng) trong trận Việt Đức gặp Phan Đình Phùng, tại bán kết Giải bóng rổ trẻ VnExpress, tại Cung thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, hôm 30/11. Ảnh: VYB

Minh Hà đến với bóng rổ không phải từ những lò đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ. Em chỉ thực sự tập trung cho bóng rổ từ những năm cấp hai, với mục đích ban đầu là chơi để giảm cân. Nhưng rồi, tố chất thể thao của cô gái Hà Nội sớm được phát lộ, khiến Minh Hà quyết định gắn bó hơn với trái bóng cam.

Với lịch tập gần như mỗi ngày, từ sân trường đến câu lạc bộ, từ các giải học sinh đến đội tuyển quốc gia, Minh Hà nhanh chóng trưởng thành trong môi trường thể thao. Ở tuổi 16, em đã thi đấu ở nhiều tỉnh thành, từ Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Định đến TP HCM, hay du đấu nước ngoài cùng đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan, Singapore.

Điều đặc biệt là trên hành trình đó, Minh Hà chưa bao giờ đơn độc. Em chia sẻ rằng bố mẹ luôn là những người đồng hành bền bỉ nhất. Từ những buổi tập thường ngày cho đến những giải đấu xa, bố mẹ vẫn luôn sắp xếp công việc để đi cùng, chờ em ngoài sân tập, cổ vũ em trên khán đài. Sự đồng hành ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất để em đủ vững vàng trước áp lực thi đấu.

Giữa lịch thi đấu dày đặc như vậy, việc học trở thành một thử thách không nhỏ. Nhìn vào hành trình của Minh Hà, người ta dễ bị ấn tượng bởi 25 tấm HC vàng, bởi màu áo đội tuyển quốc gia, bởi những chuyến thi đấu trong và ngoài nước. Nhưng điều làm nên giá trị sâu xa hơn cả lại nằm ở những buổi học muộn sau giờ tập, những lần gục đầu bên trang vở vì mệt, những khoảnh khắc buộc phải tự hỏi bản thân nên tiếp tục hay dừng lại, và rồi vẫn lựa chọn tiếp tục cố gắng.

Minh Hà trong màu áo Việt Nam, tại vòng loại giải bóng rổ U16 châu Á hồi tháng 5/2025. Ảnh: NVCC

Minh Hà chia sẻ rằng để theo kịp chương trình, em buộc phải tập trung cao độ ngay trên lớp, tranh thủ từng giờ ra chơi, từng khoảng nghỉ giữa các tiết học để hoàn thành bài tập. Không phải lúc nào em cũng cân bằng được tất cả, nhưng sau cùng Minh Hà vẫn làm xuất sắc cả hai việc: học tập và thi đấu.

Con đường học tập của Minh Hà cũng là một hành trình bền bỉ và nhiều màu sắc không kém thể thao. Ở bậc tiểu học, em theo học lớp chuyên Toán. Lên lớp 6 và 7, em học chuyên Anh tại trường Archimedes. Lớp 8 và 9, Minh Hà chuyển sang học hệ Cambridge của Vinschool, duy trì điểm trung bình trên 9.0, phần lớn các môn IGCSE đạt A và A*.

Bước vào lớp 10 tại Trường THPT Việt Đức, dù lịch tập luyện và thi đấu vẫn dày đặc, em vẫn giữ mức điểm các môn học trên 9.0. Ngoài học tập và bóng rổ, Minh Hà còn có sở thích chơi piano, yêu nấu ăn, làm bánh, là nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, quan tâm đến những lĩnh vực khác như kinh doanh, tài chính hay văn hóa. Em là hình mẫu tiêu biểu của thế hệ học sinh hội tụ toàn diện về trí tuệ, thể chất, cảm xúc và trách nhiệm xã hội.

Với Minh Hà, học không chỉ để đạt thành tích, mà còn là "bệ đỡ" để em yên tâm theo đuổi đam mê. Em hiểu rằng thể thao đỉnh cao luôn có giới hạn, nên việc học luôn được em đặt ở vị trí nền tảng, là con đường để em có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai.

Nói về tương lai, Minh Hà không che giấu những trăn trở rất thật của một vận động viên trẻ. Em thẳng thắn nhìn nhận bản thân không có lợi thế lớn về thể hình, cũng chưa có quỹ thời gian đủ dài để rèn luyện từ nhỏ như nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Vì vậy, dù bóng rổ là một phần không thể tách rời của cuộc sống, em vẫn chưa dám chắc sẽ theo con đường vận động viên chuyên nghiệp lâu dài.

Thay vào đó, Minh Hà nuôi một ước mơ khác, bền bỉ và chín chắn hơn: được đi du học để học sâu về lĩnh vực thể thao, có thể là khoa học thể thao, quản lý thể thao hoặc những ngành học liên quan. Minh Hà không giấu khát khao quay về Việt Nam khi có nền tảng tri thức vững vàng, để đóng góp cho bóng rổ nữ theo một cách bền vững hơn, không chỉ với tư cách một cầu thủ trên sân, mà còn là một người làm chuyên môn, quản lý hoặc tổ chức.

Minh Hà dẫn bóng trong trận Việt Nam gặp Thái Lan, tại vòng loại giải bóng rổ U16 châu Á. Ảnh: NVCC

Trong bức tranh giáo dục hôm nay, khi học sinh có nhiều cơ hội tiếp cận thể thao, nghệ thuật, khoa học và hội nhập quốc tế, câu chuyện của Nguyễn Vũ Minh Hà là minh chứng rõ nét cho một thế hệ trẻ dám sống hết mình với những sở thích nhưng không buông lỏng nền tảng học tập. Em không chọn con đường dễ, mà chọn cách cân bằng giữa ước mơ và bổn phận, giữa đam mê và tương lai.

Những tấm huy chương rồi sẽ được cất vào tủ kính. Những trận đấu rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng điều ở lại lâu dài nhất trong hành trình bóng rổ của Minh Hà, có lẽ chính là tinh thần không bỏ cuộc, là khả năng tự điều chỉnh bản thân trước áp lực, học cách đứng dậy sau mỗi thất bại, và là ước mơ đóng góp cho bóng rổ nữ Việt Nam bằng tri thức và trái tim của một người đã lớn lên từ sân bóng.

Chung kết giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khu vực Hà Nội diễn ra ngày 7/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng. Song song chú trọng chất lượng chuyên môn, ban tổ chức sẽ trao giải cho đội tuyển có lực lượng cổ động viên đông đảo, nhiệt tình nhất ở mỗi ngày thi đấu, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần đồng đội, tạo bầu không khí sôi động và tăng sự gắn kết giữa các trường. Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, với giám sát chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Giải năm nay ghi nhận lượng đăng ký cao kỷ lục, khi 80 đội gửi hồ sơ chỉ trong một tuần mở cổng. Do giới hạn quy mô, ban tổ chức chọn 36 đội đăng ký sớm nhất tham gia thi đấu, gồm 24 đội nam và 12 đội nữ. Vòng bảng diễn ra từ 31/10 tới 16/11, các vòng knock-out từ 23/11 đến 7/12.

Vy Anh