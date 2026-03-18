Nữ quan tham 'ngã ngựa' vì mê biệt thự trăm tỷ

Trung QuốcDùng quyền đổi tiền để mua căn biệt thự hơn 40 triệu nhân dân tệ, lòng tham của Dương Tuệ phải trả giá bằng cả sự nghiệp và tự do.

Hồ sơ công khai cho thấy Dương Tuệ sinh năm 1973 tại tỉnh Quý Châu, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Y tế tỉnh Quý Châu từ tháng 8/2020 cho đến khi bị điều tra vào tháng 6/2024.

Trước đó, bà Tuệ từng giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Phó chủ nhiệm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quý Châu năm 2015, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quý Châu năm 2018 và Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Quý Châu vào tháng 11 cùng năm.

Đầu 2025, Dương Tuệ xuất hiện trong phim tài liệu về chiến dịch chống tham nhũng ở Quý Châu, thú nhận tham gia các giao dịch dùng quyền đổi tiền với các doanh nhân, tích cực cấu kết với doanh nhân để vơ vét tiền bạc, lạm dụng quyền lực nhằm trục lợi cá nhân.

Dương Tuệ. Ảnh: Weidunews

Phim tài liệu tiết lộ sau khi trở thành Bí thư Đảng ủy kiêm Phó chủ nhiệm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quý Châu, Dương Tuệ phát hiện việc thu mua thiết bị y tế, thuốc men và vật tư tiêu hao trong ngành dược phẩm "có thể kiếm lời". Vì vậy, Dương Tuệ chỉ thị cho bà Chu, người được tin tưởng và quen biết hơn chục năm, thành lập một công ty kinh doanh thiết bị y tế và các mặt hàng khác, đồng thời dùng quyền lực của mình để giúp công ty phát triển kinh doanh.

"Tôi đã biến bà Chu thành 'túi tiền' của mình, bồi dưỡng để phục vụ cho mình", Dương Tuệ nói.

Ban đầu, kế hoạch bồi dưỡng "túi tiền" của Dương Tuệ không mấy suôn sẻ. Bà phát hiện "túi tiền" của mình chỉ có thể thực hiện một vài dự án đơn giản để duy trì hoạt động, không thể chen vào hệ thống quan hệ lợi ích có sẵn từ lâu trong ngành này. Dương Tuệ nghĩ: "Vậy chi bằng ta tự lập địa bàn riêng, tự làm dự án mới của mình".

Sau đó, Dương Tuệ ra sức lấy lòng bà Hoàng, vợ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Tôn Chí Cương, nhờ đó được ông Tôn nâng đỡ và thăng chức làm Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Y tế tỉnh.

Khi đã có quyền lực trong tay, Dương Tuệ vừa tuân theo mệnh lệnh của bà Hoàng vừa bắt đầu trắng trợn bảo kê cho công ty do Chu kiểm soát, để "nhét đầy túi tiền".

Từ đầu 2019 đến đầu 2021, Chu đều tặng quà cho Dương Tuệ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu, tổng cộng 6 triệu nhân dân tệ (NDT) tiền mặt, nhưng chừng đó chưa đủ thỏa mãn lòng tham của Dương Tuệ.

Tháng 9/2021, Dương Tuệ để ý đến một biệt thự ở quận Quan Sơn Hồ, thành phố Quý Dương, có giá 40 triệu NDT (hơn 150 tỷ đồng). Khi biết Dương Tuệ rất thích biệt thự này nhưng do dự vì giá cao, Chu đã thuyết phục Dương Tuệ đừng bỏ lỡ cơ hội, đồng thời đề nghị giúp giải quyết chuyện tiền bạc.

Khi đồng ý trả tiền mua biệt thự cho Dương Tuệ, Chu bày tỏ: "Hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy, nhưng chị có thể tiếp tục giúp đỡ tôi nhận thêm nhiều dự án, khi nào kiếm được tiền tôi sẽ đưa cho chị, vậy là chị sẽ có tiền để mua biệt thự".

Vài ngày sau, Chu nhanh chóng đem đến 5 triệu NDT tiền mặt. Sau đó, cứ mỗi một hoặc hai tháng Chu lại đưa tiền cho Dương Tuệ, tổng cộng 45 triệu NDT trong 17 lần.

Khi giao dịch, Chu cẩn thận đem tiền đến các tỉnh khác, sau đó chuyển lại vào tài khoản cá nhân, rồi sắp xếp cho nhiều người đi rút tiền. "Gần 20 lần, thông qua nhiều thủ đoạn, vòng vèo 5-6 thành phố trên cả nước, mất hơn hai năm để mua được căn biệt thự đó cho tôi", Dương Tuệ nói.

Dương Tuệ dám ngang nhiên nhận tiền như vậy do tin rằng mối quan hệ với Chu là sự trao đổi lợi ích riêng giữa hai bên, và Chu là người do mình tay nâng đỡ nên rất đáng tin cậy.

Mặt khác, Dương Tuệ vẫn cố tình "giữ khoảng cách", tách bạch quan hệ với Chu. Dương Tuệ chưa bao giờ xuất hiện cùng Chu ở nơi công cộng, không nhận có quen biết, hiếm khi liên lạc qua điện thoại hay ứng dụng nhắn tin. Chỉ có chồng Dương Tuệ biết Chu.

Công ty của Chu dựa vào Dương Tuệ để giành được rất nhiều dự án, nhưng không ai khác trong công ty biết người hậu thuẫn của Chu là ai.

Một góc biệt thự trăm tỷ của Dương Tuệ. Ảnh: GZTV

Sau khi mua biệt thự với giá 40 triệu NDT, Dương Tuệ chi thêm 8,5 triệu NDT để tu sửa, riêng bể bơi mới xây đã tốn 2,3 triệu NDT. Biệt thự bốn tầng được thiết kế rất xa hoa, nằm bên bờ hồ trong một công viên ở quận Quan Sơn Hồ.

Trong phim tài liệu, Dương Tuệ thừa nhận đã đánh mất lý trí vì ham hưởng lạc, phải trả giá vì tham một căn biệt thự và một chiếc xe hơi, tổng giá trị hơn 50 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, bà ta chưa kịp sống trong biệt thự đó bao lâu thì đã bị điều tra. Căn biệt thự hằng mơ ước giờ lại trở thành bằng chứng phạm tội không thể chối cãi.

"Vì một căn biệt thự, tôi đã đánh đổi cả sự nghiệp chính trị và tự do của mình. Quá không đáng, quá ngu ngốc và quá điên rồ", Dương Tuệ nói.

Ngày 30/5/2025, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu thông báo Dương Tuệ bị khai trừ Đảng và bị cách chức, đồng thời bị hủy tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đảng tỉnh Quý Châu lần thứ 13.

Sự tha hóa của Dương Tuệ không chỉ giới hạn ở bản thân. Bà ta dẫn đầu trong việc vi phạm kỷ luật và pháp luật, đồng thời quá dễ dãi và lơ là trong việc quản lý cấp dưới, làm băng hoại kỷ cương của cả hệ thống.

Theo gương xấu của Dương Tuệ, giám đốc phòng mua sắm Kim Long cũng lợi dụng chức vụ để giúp doanh nhân trúng thầu các dự án y tế và nhận hối lộ.

Dương Tuệ (giữa) trên phiên tòa xét xử ngày 16/9/2025. Ảnh: Nfnews

Ngày 5/2, TAND trung cấp thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu công bố bản án sơ thẩm trong vụ án nhận hối lộ của Dương Tuệ.

Qua thẩm tra, tòa án kết luận rằng từ năm 2017 đến 2024, Dương Tuệ đã lợi dụng chức vụ để hỗ trợ đơn vị và cá nhân liên quan trong mua sắm thiết bị y tế, ký kết hợp đồng dự án kỹ thuật và điều chuyển công tác, qua đó nhận hối lộ bất hợp pháp tổng số tiền hơn 54,48 triệu NDT (hơn 205 tỷ đồng).

Tòa án nhận định hành vi của Dương Tuệ cấu thành tội Nhận hối lộ, số tiền vi phạm đặc biệt lớn. Do thành thật khai nhận tội lỗi sau khi bị bắt, chủ động tiết lộ một số thông tin mà cơ quan điều tra chưa nắm được, có thái độ ăn năn, đồng thời tích cực hoàn trả số tiền thu lợi bất chính, Dương Tuệ được hưởng khoan hồng theo luật định, bị kết án 14 năm 3 tháng tù và phạt 2 triệu NDT.

Dương Tuệ cho biết chấp nhận phán quyết và sẽ không kháng cáo.

Tuệ Anh (theo China Youth Daily, Yicai)