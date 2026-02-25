Nữ PGS Việt giành giải thưởng giảng dạy xuất sắc của Australia

PGS.TS Ngô Tuyết Mai nhận giải thưởng quốc gia về giảng dạy đại học của Australia vì những đóng góp nổi bật trong cải thiện chất lượng học tập của sinh viên.

Kết quả xét chọn giải thưởng Giảng dạy đại học Australia 2025 (Australia Awards for University Teaching) được công bố chiều 24/2.

PGS.TS Ngô Tuyết Mai, chuyên gia ngành TESOL và Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Flinders, là một trong 60 cá nhân và nhóm ở hạng mục AAUT Citation Award (vinh danh đóng góp nổi bật cho việc học tập của sinh viên).

"Tôi bất ngờ và xúc động khi biết tin. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng suốt 32 năm qua, giúp tôi thêm tin tưởng vào con đường giảng dạy đại học mà mình đã chọn", chị nói.

Để đạt giải thưởng này, các ứng viên phải vượt qua quy trình thẩm định ba vòng, kéo dài 5 tháng với sự tham gia của 128 chuyên gia. Bốn tiêu chí cốt lõi bao gồm: tác động tích cực đến trải nghiệm và kết quả học tập của sinh viên trong ít nhất 3 năm; được cộng đồng, nhà trường và đồng nghiệp công nhận rộng rãi; phương pháp giảng dạy sáng tạo, đổi mới; các sáng kiến được xây dựng dựa trên nghiên cứu học thuật.

PGS.TS Ngô Tuyết Mai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong hồ sơ đề cử của Đại học Flinders, PGS Mai được ghi nhận góp phần tạo chuyển biến tích cực trong học tập và khả năng được tuyển dụng của sinh viên (đại học và cao học), bằng phương pháp giảng dạy đổi mới, tạo động lực và năng lực đọc học thuật giúp hiểu sâu.

Thực tế là gần 80% sinh viên gặp thách thức về đọc học thuật. Chị Mai đã ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để đo mức độ tham gia của sinh viên ở mỗi bài đọc, nhận diện các đoạn khó để giải thích kỹ hơn và áp dụng kỹ thuật "Đọc hợp tác", giúp họ được tương tác tích cực để sẵn sàng đọc, đọc tốt hơn và hiểu sâu hơn.

Chị Mai cho biết triết lý của mình là giảng dạy dựa trên sự thấu hiểu - luôn đặt bản thân vào vị trí của người học. Ngoài ra, chị đề cao trải nghiệm học tập hơn điểm số, bởi điều này khiến sinh viên có động lực học tập, sẵn sàng đầu tư nhiều công sức và thời gian hơn cho việc học, từ đó cải thiện đáng kể kết quả và chất lượng học tập.

"Tôi hy vọng giải thưởng sẽ truyền cảm hứng cho học viên, những người cũng trở thành giáo viên sau này", chị Mai nói.

Chị Mai tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội), năm 1994. Hơn 5 năm sau, chị giành học bổng Chính phủ Australia sang Đại học Sydney học thạc sĩ về giảng dạy tiếng Anh, sau đó là học bổng tiến sĩ (2010), sau tiến sĩ (2016) tại Đại học New South Wales, Sydney.

Ở Việt Nam, chị từng giữ chức trưởng khoa đại cương (nay là khoa tiếng Anh chuyên ngành) giai đoạn 2005-2009 và Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc tế tại trường Đại học Hà Nội, năm 2014-2015.

Muốn thử thách bản thân trong môi trường đại học quốc tế, năm 2017, chị Mai nộp đơn và trúng tuyển vị trí giảng viên chính thức ở Đại học Flinders. Hiện chị là Phó giáo sư chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh ở khoa Khoa học nhân văn và văn hóa.

Giải thưởng quốc gia về Giảng dạy đại học được Chính phủ Australia thiết lập năm 1997, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc về giảng dạy ở bậc này.

Khánh Linh