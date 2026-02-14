Nữ kế toán 'cuỗm' hơn 27 tỷ đồng của công ty chứng khoán

TP HCMTrần Thị Thúy Lan, 41 tuổi, kế toán trưởng, chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống, chuyển hơn 27 tỷ đồng của công ty vào tài khoản cá nhân mình để đầu tư tài chính.

Ngày 14/2, Lan cùng cấp dưới Nguyễn Lương Mai Thy, 34 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Trần Thị Thúy Lan (áo thun đen) cùng Nguyễn Lương Mai Thy nghe cảnh sát đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, Lan giữ chức Kế toán trưởng, còn Thy là kế toán viên tại Công ty chứng khoán có trụ sở tại TP HCM. Đầu năm nay, do cần tiền tiêu xài và đầu tư tài chính trên mạng, Lan đã lợi dụng quyền hạn được giao, chỉ đạo Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ (do công ty cấp) để can thiệp vào hệ thống.

Thy sau đó đã giúp sếp hạch toán khống (ghi tăng sai lệch) số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan. Từ dữ liệu bị làm giả này, Lan thực hiện các lệnh chuyển dịch số tiền hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của mình để chiếm đoạt.

Cảnh sát cho Nguyễn Lương Mai Thy (áo vàng, bên phải) thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an TP HCM

Hành vi của Lan và Thy bị Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Bính Ngọ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng