Nông nghiệp xanh mở đường xuất khẩu cho startup Việt

Tái sử dụng phụ phẩm nông sản, thay thế kháng sinh trong nuôi trồng, thu gom chất thải tạo năng lượng sạch là những mô hình xanh đang định hình hướng đi cho nhiều startup.

Theo Alpha Amin, sau ba vụ áp dụng tại các trại nuôi ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, tỷ lệ sống của cá tăng từ 70% lên hơn 85%, chi phí thuốc men giảm 30-40%, ao nuôi ít phát sinh bùn đáy và mùi hôi hơn.

Ông Mai Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp sự phát triển của các doanh nghiệp như Alpha Amin cho thấy tiềm năng to lớn của mô hình kinh tế xanh nếu được đầu tư đúng hướng. Việc tận dụng phụ phẩm, thay thế hóa chất bằng chế phẩm sinh học, hay thu hồi năng lượng từ chất thải đều là những giải pháp giúp nông nghiệp Việt Nam thích ứng với các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời mở ra cánh cửa vào các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ.

Tuy nhiên, để mở rộng mô hình, các doanh nghiệp vẫn cần hỗ trợ thêm về vốn, công nghệ và cơ chế khuyến khích đầu tư xanh. "Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp sẽ không còn là khái niệm lý thuyết, nếu được nuôi dưỡng bởi các chính sách cụ thể và sự đồng hành từ cả thị trường lẫn nhà nước", chuyên gia nhận định.

Mô hình tuần hoàn tìm đầu ra cho nông sản địa phương

Trước áp lực tiêu thụ nông sản trong bối cảnh giá mít Thái giảm sâu vào các năm 2019-2020, Cao Thị Cẩm Nhung, bắt đầu thử nghiệm chế biến thực phẩm từ mít non, loại cây trồng phổ biến tại Hậu Giang (nay thuộc Cần Thơ). Thời điểm đó, giá mít tại vườn giảm từ 7 đến 10 lần so với mức trung bình, nhưng vẫn khó tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và gián đoạn chuỗi xuất khẩu.