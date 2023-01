Nông dân trổ tài đua ngựa

Tuy vậy, ba năm qua lễ hội phải dừng do Covid-19. Ông Võ Văn Chính, xã An Xuân, huyện Tuy An, năm nay mang ngựa ra thi đấu, nài ngựa là người cháu. "Mọi năm tôi luyện tập rất bài bản, nhưng năm nay tôi chỉ tẩm bổ một ít thức ăn cho ngựa rồi thi đấu. Vui là chính chứ không quan trọng thắng thua", ông Chính nói.