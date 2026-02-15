Chủ nhật, 15/2/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Chủ nhật, 15/2/2026, 00:15 (GMT+7)

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của 83 Ủy viên Trung ương

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của 83 Ủy viên Trung ương

Trong 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 có 83 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư), tham gia ứng cử tại nhiều địa phương trên cả nước.

Danh sách do Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố cho thấy các Ủy viên Trung ương được phân bổ ứng cử tại nhiều tỉnh, thành phố từ Hà Nội, TP HCM đến các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Đăk Lăk, An Giang, Cà Mau, Điện Biên. Một số lãnh đạo chủ chốt ứng cử tại địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế lớn.

Chi tiết nơi ứng cử của 83 Ủy viên Trung ương:

Số thứ tự Họ tên Chức vụ Nơi ứng cử
1 Tô Lâm

Tổng Bí thư

 Hà Nội
2 Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Quốc hội TP HCM
3 Trần Cẩm Tú Thường trực Ban Bí thư Đà Nẵng
4 Lê Minh Hưng Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hải Phòng
5 Đỗ Văn Chiến Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Bắc Ninh
6 Bùi Thị Minh Hoài Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phú Thọ
7 Phan Văn Giang Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Nguyên
8 Lương Tam Quang Đại tướng, Bộ trưởng Công an Hưng Yên
9 Nguyễn Duy Ngọc Bí thư Thành ủy Hà Nội Hà Nội
10 Nguyễn Trọng Nghĩa

Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

 Tây Ninh
11 Trịnh Văn Quyết Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tuyên Quang
12 Lê Hoài Trung Bộ trưởng Ngoại giao Huế
13 Lê Minh Trí Trưởng ban Nội chính Trung ương Đồng Nai
14 Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP HCM TP HCM
15 Phạm Gia Túc Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Hà Tĩnh
16 Trần Sỹ Thanh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lạng Sơn
17 Nguyễn Thanh Nghị Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đăk Lăk
18 Đoàn Minh Huấn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nghệ An
19 Trần Đức Thắng Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ
20 Võ Thị Ánh Xuân Phó chủ tịch nước

An Giang
21 Phạm Thị Thanh Trà Phó thủ tướng Lào Cai
22 Nguyễn Văn Quảng Chánh án TAND Tối cao Lâm Đồng
23 Hoàng Minh Sơn Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội Hà Nội
24 Nguyễn Thị Tuyến Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Nội
25 Lâm Thị Phương Thanh Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
26 Nguyễn Kim Sơn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
27 Võ Văn Minh Chủ tịch HĐND TP HCM TP HCM
28 Tào Đức Thắng Trung tướng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội TP HCM
29 Lê Khánh Hải Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước TP HCM
30 Lê Quang Mạnh Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội TP HCM
31 Lê Quốc Hùng Thượng tướng, Thứ trưởng Công an TP HCM
32 Nguyễn Thị Thanh Mai Giám đốc Đại học quốc gia TP HCM TP HCM
33 Đỗ Thanh Bình Bộ trưởng Nội vụ TP HCM
34 Lê Ngọc Châu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hải Phòng
35 Lê Mạnh Hùng Quyền Bộ trưởng Công Thương Hải Phòng
36 Lê Ngọc Quang Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Đà Nẵng
37 Nguyễn Anh Tuấn Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đà Nẵng
38 Lê Quang Tùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ Cần Thơ
39 Hoàng Thanh Tùng Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Cần Thơ
40 Lâm Văn Mẫn Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Cần Thơ
41 Nguyễn Quốc Đoàn Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Huế
42 Nguyễn Đình Trung Bí thư Thành ủy Huế Huế
43 Nguyễn Tiến Hải Bí thư Tỉnh ủy An Giang An Giang
44 Lương Quốc Đoàn Chủ tịch hội Nông dân Việt Nam An Giang
45 Đào Hồng Lan Bộ trưởng Y tế Bắc Ninh
46 Nguyễn Hồ Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Cà mau
47 Phan Chí Hiếu Thứ trưởng Tư pháp Cà Mau
48 Trần Hồng Minh Bộ trưởng Xây dựng Cao Bằng
49 Lương Nguyễn Minh Triết Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Đăk Lăk
50 Trần Tiến Dũng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Điện Biên
51 Nguyễn Văn Thắng Bộ trưởng Tài chính Điện Biên
52 Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Đồng Nai
53 Vũ Hải Hà Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội Đồng Nai
54 Dương Trung Ý Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đồng Tháp
55 Nguyễn Tân Cương Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Đồng Tháp
56 Nguyễn Hồng Diên Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Gia Lai
57 Bùi Quang Huy Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Gia Lai
58 Nguyễn Duy Lâm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Tĩnh
59 Nguyễn Hữu Nghĩa Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Hưng Yên
60 Nghiêm Xuân Thành Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Khánh Hòa
61 Nguyễn Khắc Định Phó chủ tịch Quốc hội Khánh Hòa
62 Hà Thị Nga Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lai Châu
63 Y Thanh Hà Niê KĐăm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lâm Đồng
64 Trịnh Việt Hùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Lào Cai
65 Nguyễn Khắc Thận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nghệ An
66 Lê Thị Nga Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Ninh Bình
67 Nguyễn Thị Thanh Phó chủ tịch Quốc hội Ninh Bình
68 Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phú Thọ
69 Nguyễn Hữu Đông Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Phú Thọ
70 Vũ Hải Quân Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
71 Quản Minh Cường Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Ninh
72 Ngô Văn Tuấn Tổng Kiểm toán Nhà nước Quảng Ninh
73 Nguyễn Huy Tiến Viện trưởng VKSND Tối cao Quảng Trị
74 Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Sơn La
75 Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Sơn La
76 Lê Tấn Tới Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Tây Ninh
77 Nguyễn Thanh Hải Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Thái Nguyên
78 Hoàng Duy Chinh Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Thái Nguyên
79 Lê Đức Thái Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Thanh Hóa
80 Nguyễn Doãn Anh Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Thanh Hóa
81 Nguyễn Đắc Vinh Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tuyên Quang
82 Trần Văn Lâu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Vĩnh Long
83 Phan Văn Mãi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Vĩnh Long

Chủ nhật ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là mốc thời gian sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước khoảng 2 tháng nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội 14 của Đảng. Việc bỏ phiếu diễn ra từ 7h-19h, một số nơi có thể sớm hơn.

Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16. Đồ họa: Khánh Hoàng

Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16. Đồ họa: Khánh Hoàng

Vũ Tuân

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
×