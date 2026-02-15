Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của 83 Ủy viên Trung ương

Trong 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 có 83 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư), tham gia ứng cử tại nhiều địa phương trên cả nước.

Danh sách do Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố cho thấy các Ủy viên Trung ương được phân bổ ứng cử tại nhiều tỉnh, thành phố từ Hà Nội, TP HCM đến các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Đăk Lăk, An Giang, Cà Mau, Điện Biên. Một số lãnh đạo chủ chốt ứng cử tại địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế lớn.

Chi tiết nơi ứng cử của 83 Ủy viên Trung ương:

Số thứ tự Họ tên Chức vụ Nơi ứng cử 1 Tô Lâm Tổng Bí thư Hà Nội 2 Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Quốc hội TP HCM 3 Trần Cẩm Tú Thường trực Ban Bí thư Đà Nẵng 4 Lê Minh Hưng Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hải Phòng 5 Đỗ Văn Chiến Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Bắc Ninh 6 Bùi Thị Minh Hoài Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phú Thọ 7 Phan Văn Giang Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Nguyên 8 Lương Tam Quang Đại tướng, Bộ trưởng Công an Hưng Yên 9 Nguyễn Duy Ngọc Bí thư Thành ủy Hà Nội Hà Nội 10 Nguyễn Trọng Nghĩa Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Tây Ninh 11 Trịnh Văn Quyết Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tuyên Quang 12 Lê Hoài Trung Bộ trưởng Ngoại giao Huế 13 Lê Minh Trí Trưởng ban Nội chính Trung ương Đồng Nai 14 Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP HCM TP HCM 15 Phạm Gia Túc Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Hà Tĩnh 16 Trần Sỹ Thanh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lạng Sơn 17 Nguyễn Thanh Nghị Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đăk Lăk 18 Đoàn Minh Huấn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nghệ An 19 Trần Đức Thắng Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ 20 Võ Thị Ánh Xuân Phó chủ tịch nước An Giang 21 Phạm Thị Thanh Trà Phó thủ tướng Lào Cai 22 Nguyễn Văn Quảng Chánh án TAND Tối cao Lâm Đồng 23 Hoàng Minh Sơn Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội Hà Nội 24 Nguyễn Thị Tuyến Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Nội 25 Lâm Thị Phương Thanh Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội 26 Nguyễn Kim Sơn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 27 Võ Văn Minh Chủ tịch HĐND TP HCM TP HCM 28 Tào Đức Thắng Trung tướng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội TP HCM 29 Lê Khánh Hải Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước TP HCM 30 Lê Quang Mạnh Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội TP HCM 31 Lê Quốc Hùng Thượng tướng, Thứ trưởng Công an TP HCM 32 Nguyễn Thị Thanh Mai Giám đốc Đại học quốc gia TP HCM TP HCM 33 Đỗ Thanh Bình Bộ trưởng Nội vụ TP HCM 34 Lê Ngọc Châu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hải Phòng 35 Lê Mạnh Hùng Quyền Bộ trưởng Công Thương Hải Phòng 36 Lê Ngọc Quang Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Đà Nẵng 37 Nguyễn Anh Tuấn Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đà Nẵng 38 Lê Quang Tùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ Cần Thơ 39 Hoàng Thanh Tùng Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Cần Thơ 40 Lâm Văn Mẫn Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Cần Thơ 41 Nguyễn Quốc Đoàn Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Huế 42 Nguyễn Đình Trung Bí thư Thành ủy Huế Huế 43 Nguyễn Tiến Hải Bí thư Tỉnh ủy An Giang An Giang 44 Lương Quốc Đoàn Chủ tịch hội Nông dân Việt Nam An Giang 45 Đào Hồng Lan Bộ trưởng Y tế Bắc Ninh 46 Nguyễn Hồ Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Cà mau 47 Phan Chí Hiếu Thứ trưởng Tư pháp Cà Mau 48 Trần Hồng Minh Bộ trưởng Xây dựng Cao Bằng 49 Lương Nguyễn Minh Triết Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Đăk Lăk 50 Trần Tiến Dũng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Điện Biên 51 Nguyễn Văn Thắng Bộ trưởng Tài chính Điện Biên 52 Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Đồng Nai 53 Vũ Hải Hà Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội Đồng Nai 54 Dương Trung Ý Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đồng Tháp 55 Nguyễn Tân Cương Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Đồng Tháp 56 Nguyễn Hồng Diên Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Gia Lai 57 Bùi Quang Huy Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Gia Lai 58 Nguyễn Duy Lâm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Tĩnh 59 Nguyễn Hữu Nghĩa Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Hưng Yên 60 Nghiêm Xuân Thành Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Khánh Hòa 61 Nguyễn Khắc Định Phó chủ tịch Quốc hội Khánh Hòa 62 Hà Thị Nga Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lai Châu 63 Y Thanh Hà Niê KĐăm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lâm Đồng 64 Trịnh Việt Hùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Lào Cai 65 Nguyễn Khắc Thận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nghệ An 66 Lê Thị Nga Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Ninh Bình 67 Nguyễn Thị Thanh Phó chủ tịch Quốc hội Ninh Bình 68 Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phú Thọ 69 Nguyễn Hữu Đông Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Phú Thọ 70 Vũ Hải Quân Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi 71 Quản Minh Cường Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Ninh 72 Ngô Văn Tuấn Tổng Kiểm toán Nhà nước Quảng Ninh 73 Nguyễn Huy Tiến Viện trưởng VKSND Tối cao Quảng Trị 74 Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Sơn La 75 Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Sơn La 76 Lê Tấn Tới Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Tây Ninh 77 Nguyễn Thanh Hải Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Thái Nguyên 78 Hoàng Duy Chinh Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Thái Nguyên 79 Lê Đức Thái Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Thanh Hóa 80 Nguyễn Doãn Anh Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Thanh Hóa 81 Nguyễn Đắc Vinh Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tuyên Quang 82 Trần Văn Lâu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Vĩnh Long 83 Phan Văn Mãi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Vĩnh Long

Chủ nhật ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là mốc thời gian sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước khoảng 2 tháng nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội 14 của Đảng. Việc bỏ phiếu diễn ra từ 7h-19h, một số nơi có thể sớm hơn.

Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16. Đồ họa: Khánh Hoàng

Vũ Tuân