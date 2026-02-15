Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội của 83 Ủy viên Trung ương

Danh sách do Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố cho thấy các Ủy viên Trung ương được phân bổ ứng cử tại nhiều tỉnh, thành phố từ Hà Nội, TP HCM đến các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Đăk Lăk, An Giang, Cà Mau, Điện Biên. Một số lãnh đạo chủ chốt ứng cử tại địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế lớn.
Chi tiết nơi ứng cử của 83 Ủy viên Trung ương:
|Số thứ tự
|Họ tên
|Chức vụ
|Nơi ứng cử
|1
|Tô Lâm
|
Tổng Bí thư
|Hà Nội
|2
|Trần Thanh Mẫn
|Chủ tịch Quốc hội
|TP HCM
|3
|Trần Cẩm Tú
|Thường trực Ban Bí thư
|Đà Nẵng
|4
|Lê Minh Hưng
|Trưởng ban Tổ chức Trung ương
|Hải Phòng
|5
|Đỗ Văn Chiến
|Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội
|Bắc Ninh
|6
|Bùi Thị Minh Hoài
|Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
|Phú Thọ
|7
|Phan Văn Giang
|Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng
|Thái Nguyên
|8
|Lương Tam Quang
|Đại tướng, Bộ trưởng Công an
|Hưng Yên
|9
|Nguyễn Duy Ngọc
|Bí thư Thành ủy Hà Nội
|Hà Nội
|10
|Nguyễn Trọng Nghĩa
|
Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
|Tây Ninh
|11
|Trịnh Văn Quyết
|Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
|Tuyên Quang
|12
|Lê Hoài Trung
|Bộ trưởng Ngoại giao
|Huế
|13
|Lê Minh Trí
|Trưởng ban Nội chính Trung ương
|Đồng Nai
|14
|Trần Lưu Quang
|Bí thư Thành ủy TP HCM
|TP HCM
|15
|Phạm Gia Túc
|Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
|Hà Tĩnh
|16
|Trần Sỹ Thanh
|Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
|Lạng Sơn
|17
|Nguyễn Thanh Nghị
|Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương
|Đăk Lăk
|18
|Đoàn Minh Huấn
|Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
|Nghệ An
|19
|Trần Đức Thắng
|Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường
|Cần Thơ
|20
|Võ Thị Ánh Xuân
|Phó chủ tịch nước
|
An Giang
|21
|Phạm Thị Thanh Trà
|Phó thủ tướng
|Lào Cai
|22
|Nguyễn Văn Quảng
|Chánh án TAND Tối cao
|Lâm Đồng
|23
|Hoàng Minh Sơn
|Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội
|Hà Nội
|24
|Nguyễn Thị Tuyến
|Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
|Hà Nội
|25
|Lâm Thị Phương Thanh
|Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch
|Hà Nội
|26
|Nguyễn Kim Sơn
|Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
|Hà Nội
|27
|Võ Văn Minh
|Chủ tịch HĐND TP HCM
|TP HCM
|28
|Tào Đức Thắng
|Trung tướng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
|TP HCM
|29
|Lê Khánh Hải
|Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
|TP HCM
|30
|Lê Quang Mạnh
|Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
|TP HCM
|31
|Lê Quốc Hùng
|Thượng tướng, Thứ trưởng Công an
|TP HCM
|32
|Nguyễn Thị Thanh Mai
|Giám đốc Đại học quốc gia TP HCM
|TP HCM
|33
|Đỗ Thanh Bình
|Bộ trưởng Nội vụ
|TP HCM
|34
|Lê Ngọc Châu
|Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
|Hải Phòng
|35
|Lê Mạnh Hùng
|Quyền Bộ trưởng Công Thương
|Hải Phòng
|36
|Lê Ngọc Quang
|Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
|Đà Nẵng
|37
|Nguyễn Anh Tuấn
|Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương
|Đà Nẵng
|38
|Lê Quang Tùng
|Bí thư Thành ủy Cần Thơ
|Cần Thơ
|39
|Hoàng Thanh Tùng
|Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội
|Cần Thơ
|40
|Lâm Văn Mẫn
|Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội
|Cần Thơ
|41
|Nguyễn Quốc Đoàn
|Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
|Huế
|42
|Nguyễn Đình Trung
|Bí thư Thành ủy Huế
|Huế
|43
|Nguyễn Tiến Hải
|Bí thư Tỉnh ủy An Giang
|An Giang
|44
|Lương Quốc Đoàn
|Chủ tịch hội Nông dân Việt Nam
|An Giang
|45
|Đào Hồng Lan
|Bộ trưởng Y tế
|Bắc Ninh
|46
|Nguyễn Hồ Hải
|Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
|Cà mau
|47
|Phan Chí Hiếu
|Thứ trưởng Tư pháp
|Cà Mau
|48
|Trần Hồng Minh
|Bộ trưởng Xây dựng
|Cao Bằng
|49
|Lương Nguyễn Minh Triết
|Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk
|Đăk Lăk
|50
|Trần Tiến Dũng
|Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
|Điện Biên
|51
|Nguyễn Văn Thắng
|Bộ trưởng Tài chính
|Điện Biên
|52
|Vũ Hồng Văn
|Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
|Đồng Nai
|53
|Vũ Hải Hà
|Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội
|Đồng Nai
|54
|Dương Trung Ý
|Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản
|Đồng Tháp
|55
|Nguyễn Tân Cương
|Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng
|Đồng Tháp
|56
|Nguyễn Hồng Diên
|Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội
|Gia Lai
|57
|Bùi Quang Huy
|Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
|Gia Lai
|58
|Nguyễn Duy Lâm
|Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
|Hà Tĩnh
|59
|Nguyễn Hữu Nghĩa
|Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
|Hưng Yên
|60
|Nghiêm Xuân Thành
|Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
|Khánh Hòa
|61
|Nguyễn Khắc Định
|Phó chủ tịch Quốc hội
|Khánh Hòa
|62
|Hà Thị Nga
|Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
|Lai Châu
|63
|Y Thanh Hà Niê KĐăm
|Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
|Lâm Đồng
|64
|Trịnh Việt Hùng
|Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
|Lào Cai
|65
|Nguyễn Khắc Thận
|Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
|Nghệ An
|66
|Lê Thị Nga
|Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội
|Ninh Bình
|67
|Nguyễn Thị Thanh
|Phó chủ tịch Quốc hội
|Ninh Bình
|68
|Phạm Đại Dương
|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
|Phú Thọ
|69
|Nguyễn Hữu Đông
|Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội
|Phú Thọ
|70
|Vũ Hải Quân
|Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
|Quảng Ngãi
|71
|Quản Minh Cường
|Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
|Quảng Ninh
|72
|Ngô Văn Tuấn
|Tổng Kiểm toán Nhà nước
|Quảng Ninh
|73
|Nguyễn Huy Tiến
|Viện trưởng VKSND Tối cao
|Quảng Trị
|74
|Hoàng Văn Nghiệm
|Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
|Sơn La
|75
|Nguyễn Thị Hồng
|Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
|Sơn La
|76
|Lê Tấn Tới
|Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội
|Tây Ninh
|77
|Nguyễn Thanh Hải
|Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
|Thái Nguyên
|78
|Hoàng Duy Chinh
|Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
|Thái Nguyên
|79
|Lê Đức Thái
|Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng
|Thanh Hóa
|80
|Nguyễn Doãn Anh
|Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
|Thanh Hóa
|81
|Nguyễn Đắc Vinh
|Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
|Tuyên Quang
|82
|Trần Văn Lâu
|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
|Vĩnh Long
|83
|Phan Văn Mãi
|Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội
|Vĩnh Long
Chủ nhật ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là mốc thời gian sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước khoảng 2 tháng nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội 14 của Đảng. Việc bỏ phiếu diễn ra từ 7h-19h, một số nơi có thể sớm hơn.
Vũ Tuân