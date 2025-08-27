Nỗi niềm của những người con xa nhà mùa Vu Lan

Mỗi mùa Vu Lan, nhiều người con xa nhà bày tỏ nỗi nhớ cha mẹ nhiều hơn, mong ngóng bữa cơm quây quần cả gia đình hay những vòng tay ôm cha mẹ như ngày bé.

Chị Thanh Thủy (47 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại Pháp, viết trên trang cá nhân: "Cách đây mấy ngày, xem video đứa bạn nấu cháo chăm sóc mẹ bị bệnh, mình thấy nhớ ba mẹ nhiều. Sống xa nhà, mình không trực tiếp chăm lo sức khỏe cho ba mẹ được nên hay lo lắng, sợ ba mẹ có vấn đề gì mà không nói với con cái".

Đã nhiều lần cha mẹ chị bệnh nhưng lại giấu con gái. Một năm về nhà được một lần, không thể bên cạnh cha mẹ mỗi ngày, chị gửi gắm anh trai và chị dâu chăm sóc giúp. Biết cha mẹ đều có chỉ số đường huyết cao, chị tìm hiểu kỹ các thương hiệu và chọn dinh dưỡng chuyên biệt, giúp kiểm soát tốt đường huyết và có chứng minh lâm sàng về hiệu quả để ông bà yên tâm dùng lâu dài.

"Tuy không ở cạnh bên, nhưng biết ba mẹ đang duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp, mình cũng thấy yên tâm hơn. Mình đang dự định cuối năm về thăm nhà", chị Thủy chia sẻ.

Làm việc ở miền Nam trong khi cha mẹ sống ở ngoài Bắc, anh Ngọc Quang (39 tuổi) chia sẻ: "Bố mẹ mình đau bệnh thường chỉ nói qua loa với con cái, sợ mình lo lắng ảnh hưởng công việc. Ông bà bảo ốm xoàng nhưng mình thì cứ bất an". Vì thế, anh hay gửi những bài viết có lời khuyên của bác sĩ về chăm sóc sức khỏe người già để cha mẹ đọc. Không thể ở bên cha mẹ, vợ chồng anh đặt thêm dinh dưỡng bổ sung đường uống từ cửa hàng chính hãng uy tín, giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe.

Một trong những trăn trở lớn nhất của những người con xa nhà là sức khỏe của cha mẹ, nhất là khi ông bà ở sau tuổi 65. Theo cổng thông tin Bộ Y tế, mỗi người Việt Nam trung bình có 10 năm phải sống với bệnh tật, trung bình người cao tuổi ở Việt Nam mắc 3-4 bệnh. Người dân nước ta có tuổi thọ tương đối cao nếu so với các quốc gia có cùng mức sống, nhưng lại có số năm sống với bệnh tật nhiều.

Tuổi tác kéo theo nhiều bệnh tật. Người lớn tuổi cần quan tâm đến sức khỏe để có quá trình lão hóa trọn vẹn hơn. Sự quan tâm của những đứa con cũng là một "liều thuốc tinh thần", giúp cha mẹ tăng cường sức đề kháng. Những người con sống xa quê như chị Thủy, anh Quang, khi không thể trực tiếp chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, đành gửi gắm người thân ở nhà và những thực phẩm dinh dưỡng bổ sung đường uống tiện lợi, thay mình thực hiện "chữ hiếu"

Sống xa cha mẹ, mỗi người con vẫn có cách riêng để quan tâm và bày tỏ tình cảm với cha mẹ, nhất là khi mùa Vu Lan đang cận kề. Chị Thủy chia sẻ, việc nhất định phải làm trong dịp Vu Lan là cùng chồng con gọi điện chúc sức khỏe cha mẹ. Với anh Quang, dịp Vu Lan là thời điểm đặc biệt để nhìn lại những ký ức tuổi thơ - những lần nghịch ngợm khiến cha mẹ lo lắng, những lúc thất bại được cha mẹ vỗ về. Anh cảm thấy may mắn vì có cha mẹ luôn phía sau động viên.

