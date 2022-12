Nội bộ tuyển Pháp bất ổn vì Benzema

Sự có mặt của Karim Benzema từ hè năm ngoái tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực trong hậu trường, và là lý do tiền đạo 35 tuổi chia tay tuyển Pháp ngày 19/12.

Sau thông báo của Benzema, Romain Molina - nhà báo điều tra chuyên đưa tin về bóng đá Pháp - đã tiết lộ những góc khuất trong phòng thay đồ tuyển Pháp, bằng đoạn video trên kênh Youtube.

Theo Molina, việc tiền đạo này bị loại khỏi đội hình dự World Cup 2022 là vì quyết định của HLV Didier Deschamps. Benzema có tên trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022 và đã sang Qatar cùng tuyển Pháp. Nhưng đến ngày 19/11 - chỉ ba ngày trước trận ra quân, anh được xác định chấn thương cơ tứ đầu đùi chân trái và phải rời đội, trở lại Madrid điều trị. Deschamps nhận định việc giữ chân một ngôi sao lớn như Benzema mà không biết khi nào anh mới trở lại thi đấu có thể khiến Pháp bị các phương tiện truyền thông nhắm tới theo cách tiêu cực. Vì thế, HLV 54 tuổi quyết để Benzema rời đội tuyển, nhưng không gọi người thay để thể hiện sự tôn trọng.

Cũng theo Molina, Antoine Griezmann và Hugo Lloris "hài lòng ra mặt" khi Benzema không dự World Cup 2022 vì chấn thương. Bộ đôi này cũng từng không chấp nhận việc Benzema trở lại tuyển Pháp từ Euro 2021, vì không muốn vị thế của cả hai bị ảnh hưởng. Lloris làm thủ quân Pháp từ năm 2012, và đã có 145 lần ra sân cho tuyển Pháp, nhiều hơn ba lần so với kỷ lục trước đó của Lilian Thuram. Trong khi đó, Griezmann chắc suất đá chính ở Pháp dù sa sút ở cấp CLB, và đã chơi 73 trận liên tiếp cho đội tuyển.

Vẻ mặt không vui của Lloris (trái) và Griezmann (phải) trong buổi sinh hoạt tập thể đầu tiên của tuyển Pháp tại Clairefontaine sau khi Benzema trở lại hồi tháng 5/2021.

Thông tin của Molina cũng gần trùng khớp với nhận định của báo Pháp L'Équipe từ trước khi World Cup 2022 khởi tranh tại Qatar. Theo đó, việc Benzema rút lui giúp bầu không khí xung quanh đội nhẹ nhàng hơn về mặt chuyên môn. Tân chủ nhân Quả Bóng Vàng được cho có thể cản trở khả năng tỏa sáng của Kylian Mbappe - người muốn làm nhân vật trung tâm. Tương tự, Griezmann cũng khó có thể tạo ra tầm ảnh hưởng như ở World Cup 2018 nếu có Benzema.

Benzema lên tuyển Pháp lần đầu từ 2007. Nhưng vì scandal dùng clip sex tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena năm 2015, anh bị cấm cửa lên tuyển gần 6 năm. Đến tháng 5/2021, Benzema mới được Deschamps gọi lại. Từ đó, anh đá thêm 16 trận, ghi 10 bàn, cùng Pháp vào tứ kết Euro 2021 rồi vô địch Nations League cùng năm. Một ngày sau khi World Cup 2022 - giải đấu anh không tham dự dù có tên đăng ký - hạ màn, Benzema thông báo chia tay tuyển Pháp.

Romain Molina, sinh năm 1991, là một nhà báo điều tra người Pháp, cộng tác cho nhiều tờ báo lớn như: New York Times, The Guardian, BBC, MSN Canada, The Guardian, The Telegraph, Yahoo Sport UK hay Irish Times. Molina từng phanh phui nhiều bê bối của bóng đá Pháp, như Leonardo là "quyền lực đen", khiến Carlo Ancelotti hay Thomas Tuchel mất việc khi còn làm Giám đốc Thể thao của PSG, hay việc hơn 400 cầu thủ Pháp đang chơi trong nước hay ở Anh từng bị lạm dụng tình dục nhiều lần khi còn ở đội trẻ.

Hồng Duy