Ninh Tý (1962 - 2021)

Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Cảm ơn ba vì tất cả ba đã cho con.

Xin lỗi ba vì trước đây con hay cãi lời ba và không biết quý trọng những điều đó, để rồi đến phút cuối cũng không thể ở bên cạnh ba được.

Con sẽ cố gắng sống tốt, mong ba ra đi thanh thản, kiếp sau hi vọng ba sống bình an, cơ thể khỏe mạnh không mang bệnh tật nữa, và hi vọng con vẫn sẽ là con của ba.

Con yêu ba rất nhiều.

Con gái: Ninh Nhã Hân