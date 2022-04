Những yếu tố hút giới thượng lưu của Hon Thom Paradise Island

Được phát triển theo mô hình siêu Tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư, Hon Thom Paradise Island gồm ba hợp phần: Sun Iconic Hub, Sun Festival Avenue, Sun Retreat Village. Đầu tháng 4, hợp phần ra mắt đầu tiên Sun Iconic Hub tại Bãi Trào với hai phân khu The Sailing Bay và The Santo Port đã được hé lộ. Đây chính là tâm điểm của dự án, quy tụ những công trình biểu tượng. Trong đó, tòa nhà Cánh Buồm thuộc The Sailing Bay do 10 Design thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm no gió khổng lồ vươn ra biển khơi. Tòa nhà được xây dựng theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm với trung tâm thương mại, sky club, nhà hát, hệ thống phòng khách sạn cao cấp...