Những thiết bị giúp phòng tắm thêm tiện ích

Trong phòng tắm hiện đại, gia chủ thường trang bị vòi sen, bồn tắm, vòi thông minh, nắp rửa thông minh… để tối ưu tiện nghi, thư giãn khi sử dụng.

Để tạo nên một không gian phòng tắm vừa hiện đại, sang trọng nhưng vẫn đảm bảo công năng, những vật dụng trong nhà tắm đóng vai trò then chốt. Hiện nay, ngoài chậu rửa mặt, vòi hoa sen, gương, khay... nhiều người còn trang bị thêm các thiết bị thông minh hơn để biến phòng tắm nhà mình thành spa thư giãn. Dưới đây là một số vật dụng giúp nâng tầm không gian tắm cần thiết.

Bồn tắm

Ở phòng tắm, dòng nước là trung tâm, kết hợp cùng ánh sáng, màu sắc và kiến trúc trở thành ngôn ngữ thiết kế mới đem đến sự thăng hoa về cảm xúc. Nhiều người đang sử dụng bồn tắm spa trong phòng tắm để hưởng trọn cảm giác thư thái, nâng cao sức khỏe.

Bồn tắm theo hơi hướng spa thư giãn đang là xu hướng lắp đặt hiện nay. Ảnh: INAX

Có thể kể đến bồn tắm INAX với độ bền cao, đáy bồn được thiết kế chống trượt. Bồn tắm có thiết kế đơn giản với thành bồn mỏng mang lại vẻ ngoài sang trọng, tạo điểm nhấn khác biệt cho không gian.

Sen nhiệt thermostat

Sen tắm với công nghệ trộn nhiệt tự động, giúp nước không nóng quá 49 độ C, chỉ duy trì mức ổn định nhiệt ở 38 độ C. Với sản phẩm này, người dùng có thể tăng tốc độ điều chỉnh nước, chống bỏng, phù hợp với các gia đình quan tâm đến sự an toàn của trẻ nhỏ.

Tay sen tăng áp giúp tia nước bắn ra mạnh mẽ hơn, cho trải nghiệm tắm thoải mái, sảng khoái. Bát sen nhiệt thermostat lớn có thể ôm trọn cơ thể người, trong khi đó, dòng nước mềm mại giúp bảo vệ làn da. Hiện nay, dòng sen nhiệt của INAX được nhiều người ưa chuộng do đảm bảo các công năng và dễ sử dụng.

Ngoài ra, INAX còn có dòng sen cây cao cấp với thiết kế hướng đến tối đa hóa sự tiện lợi và thoải mái cho trải nghiệm tắm của người dùng. Nút nhấn kèm vặn dễ dàng điều khiển giúp tiết kiệm nước và năng lượng, tăng sự trực quan khi sử dụng. Bề mặt thân vòi có thể làm khay để đồ và có dốc thoát nước chống đọng. Nước chảy kiểu xả thác của cây sen cũng mang lại trải nghiệm thiền định cho con người.

Bồn cầu xả cảm ứng

Bồn cầu xả cảm ứng với tính năng xả không chạm, hạn chế sự lây lan của vi khuẩn là thiết bị đang được yêu thích. Bộ sản phẩm này của INAX gồm bồn cầu sứ, nút cảm ứng xả và bộ phụ kiện điều khiển xả. Sản phẩm sử dụng pin với tuổi thọ tới 1 năm, đơn giản và dễ dàng lắp đặt.

Khi sử dụng bồn cầu cảm ứng, người dùng sẽ cảm nhận được nắp đóng êm, vành rim trơn láng, dễ dàng vệ sinh, hạn chế sự bám bẩn và thoải mái khi sử dụng. Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn bẩn; công nghệ xả Powerful Vortex với hai cửa xả mạnh mẽ, xả sạch mọi chất bẩn.

Nắp rửa thông minh

Đây là sản phẩm có vòi phun rửa tự động với 6 mức điều chỉnh nhiệt độ nước. Mùi hôi sẽ được hút và khử thông qua màng lọc carbon để tạo nên bầu không khí trong lành cho phòng vệ sinh. Với các sản phẩm của INAX, đầu phun rửa được đặt ở phía sau tấm chắn, có tác dụng giữ sạch đầu phun khi không sử dụng.

Sản phẩm nắp rửa thông minh của INAX tạo cảm giác thoải mái cho người dùng. Ảnh: INAX

Sản phẩm có nắp chắn dễ dàng tháo lắp và vệ sinh, tiết kiệm nước và điện, mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng. Ngoài ra, với công nghệ Warm Dryer, khí ấm sấy khô của nắp rửa sẽ nhanh, dịu nhẹ, mang lại sự sạch sẽ, an toàn tiện ích và người dùng không cần dùng giấy vệ sinh.

Vòi cảm ứng

Vòi tự động này có kiểu dáng thiết kế vững chãi, hiện đại và sang trọng; có lớp niken dày, tạo độ sáng bóng và bền. Sản phẩm còn có cảm biến hồng ngoại, van điện từ và bộ phận điều khiển được tích hợp vào thân vòi thuận tiện cho việc lắp đặt, bảo dưỡng và tiết kiệm không gian lắp đặt.

Với vòi cảm ứng AutosenZ của INAX, công nghệ cảm biến với thời gian bật tắt nhanh giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng và tăng hiệu quả sử dụng nước. Bên cạnh đó, thiết kế kết cấu giúp tiết kiệm nước tối đa đạt tiêu chuẩn LEED ở mức cao.

Thanh Thư