Những sản phẩm công nghệ nổi bật tại Triển lãm đổi mới sáng tạo

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức. Đây là không gian kết nối các thành tố của hệ sinh thái, lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập quốc tế, tháng 10/2025.

Sáng 1/10, khi sự kiện vừa mở cửa, hàng trăm khách tham quan đã có mặt tham dự, dù nơi tổ chức là Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc cách Hà Nội hơn 30 km, trời mưa lớn, đường ngập.