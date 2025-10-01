Những sản phẩm công nghệ nổi bật tại Triển lãm đổi mới sáng tạo

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức. Đây là không gian kết nối các thành tố của hệ sinh thái, lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập quốc tế, tháng 10/2025.
Sáng 1/10, khi sự kiện vừa mở cửa, hàng trăm khách tham quan đã có mặt tham dự, dù nơi tổ chức là Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc cách Hà Nội hơn 30 km, trời mưa lớn, đường ngập.
Triển lãm nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức. Đây là không gian kết nối các thành tố của hệ sinh thái, lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập quốc tế, tháng 10/2025.
Sáng 1/10, khi sự kiện vừa mở cửa, hàng trăm khách tham quan đã có mặt tham dự, dù nơi tổ chức là Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc cách Hà Nội hơn 30 km, trời mưa lớn, đường ngập.
Theo công bố của ban tổ chức, triển lãm có hơn 100 trăm gian hàng, được bố trí tại hai tầng. Trong đó, tầng 1 có gian hàng của hơn 70 đơn vị, là các startup tiêu biểu, doanh nghiệp, tập đoàn và viện, trường tiêu biểu. Tầng 2 với hơn 30 gian hàng đến từ một số hiệp hội, quốc gia, cùng khu vực cho các hoạt động STEM.
Các lĩnh vực chính được trưng bày cũng xoay quanh các nhóm công nghệ chiến lược mà Việt Nam dự định làm chủ, như trí tuệ nhân tạo, bản sao số, AR/VR, công nghệ chip bán dẫn, an ninh mạng, robot và tự động hóa, thiết bị bay không người lái...
Theo công bố của ban tổ chức, triển lãm có hơn 100 trăm gian hàng, được bố trí tại hai tầng. Trong đó, tầng 1 có gian hàng của hơn 70 đơn vị, là các startup tiêu biểu, doanh nghiệp, tập đoàn và viện, trường tiêu biểu. Tầng 2 với hơn 30 gian hàng đến từ một số hiệp hội, quốc gia, cùng khu vực cho các hoạt động STEM.
Các lĩnh vực chính được trưng bày cũng xoay quanh các nhóm công nghệ chiến lược mà Việt Nam dự định làm chủ, như trí tuệ nhân tạo, bản sao số, AR/VR, công nghệ chip bán dẫn, an ninh mạng, robot và tự động hóa, thiết bị bay không người lái...
Nổi bật tại triển lãm là sản phẩm từ các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Trong hình một thiết bị đọc thẻ căn cước công dân được phát triển bởi FPT, trong đó sử dụng chip nguồn do chính tập đoàn này thiết kế. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp Việt đã thiết kế và có sản phẩm chip của riêng mình.
Nổi bật tại triển lãm là sản phẩm từ các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Trong hình một thiết bị đọc thẻ căn cước công dân được phát triển bởi FPT, trong đó sử dụng chip nguồn do chính tập đoàn này thiết kế. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp Việt đã thiết kế và có sản phẩm chip của riêng mình.
Nhóm bạn trẻ đang tìm hiểu tại gian hàng của Rạng Đông. Nổi tiếng với các thiết bị nhà thông minh, Rạng Đông năm nay mang tới triển lãm một số sản phẩm mới, được cải tiến về công nghệ kết nối, trong đó có bộ công tắc có thể điều khiển qua Bluetooth, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc lắp đặt.
Nhóm bạn trẻ đang tìm hiểu tại gian hàng của Rạng Đông. Nổi tiếng với các thiết bị nhà thông minh, Rạng Đông năm nay mang tới triển lãm một số sản phẩm mới, được cải tiến về công nghệ kết nối, trong đó có bộ công tắc có thể điều khiển qua Bluetooth, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc lắp đặt.
Tại gian hàng của Mạng lưới An ninh mạng, một trong những nhóm lĩnh vực được quan tâm hàng đầu hiện nay, nhiều giải pháp do kỹ sư Việt phát triển được trình diễn. Trong hình là hệ thống dashboard điều hành an ninh do công ty ICS Security thuộc mạng lưới phát triển, cho phép trực quan hóa trạng thái an ninh mạng theo thời gian thực, lãnh đạo cấp cao đưa ra các quyết định phản ứng nhanh.
Tại gian hàng của Mạng lưới An ninh mạng, một trong những nhóm lĩnh vực được quan tâm hàng đầu hiện nay, nhiều giải pháp do kỹ sư Việt phát triển được trình diễn. Trong hình là hệ thống dashboard điều hành an ninh do công ty ICS Security thuộc mạng lưới phát triển, cho phép trực quan hóa trạng thái an ninh mạng theo thời gian thực, lãnh đạo cấp cao đưa ra các quyết định phản ứng nhanh.
Brain-Life, startup phát triển thiết bị theo dõi não 'made in Vietnam' trình diễn sản phẩm vòng đeo đầu, chứa hệ thống cảm biến đo các chỉ số sóng não, tuần hoàn não, nhịp tim để ghi lại dữ liệu sinh lý trong thời gian thực, sau đó truyền đến ứng dụng trên smartphone. Để người xem dễ hình dung về sản phẩm, họ trưng bày một hệ thống mô hình trò chơi, được giới thiệu là sử dụng sóng não để điều khiển vật di chuyển trên dây cáp.
Brain-Life, startup phát triển thiết bị theo dõi não 'made in Vietnam' trình diễn sản phẩm vòng đeo đầu, chứa hệ thống cảm biến đo các chỉ số sóng não, tuần hoàn não, nhịp tim để ghi lại dữ liệu sinh lý trong thời gian thực, sau đó truyền đến ứng dụng trên smartphone. Để người xem dễ hình dung về sản phẩm, họ trưng bày một hệ thống mô hình trò chơi, được giới thiệu là sử dụng sóng não để điều khiển vật di chuyển trên dây cáp.
Thiết bị bay không người lái (UAV) tại gian hàng của CT UAV. Đây là đơn vị nổi tiếng thời gian qua với thỏa thuận xuất khẩu 5.000 thiết bị sang Hàn Quốc.
Tại triển lãm, họ trưng bày ba sản phẩm chính, trong đó nổi bật là UAV hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy. Trong hình là sản phẩm chuyên chữa cháy tự động trong hẻm nhỏ và nhà cao tầng, với khả năng trinh sát phát hiện sớm đám cháy bằng AI, kéo ống phun nước, phun bọt khí, thả bóng cháy.
Thiết bị bay không người lái (UAV) tại gian hàng của CT UAV. Đây là đơn vị nổi tiếng thời gian qua với thỏa thuận xuất khẩu 5.000 thiết bị sang Hàn Quốc.
Tại triển lãm, họ trưng bày ba sản phẩm chính, trong đó nổi bật là UAV hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy. Trong hình là sản phẩm chuyên chữa cháy tự động trong hẻm nhỏ và nhà cao tầng, với khả năng trinh sát phát hiện sớm đám cháy bằng AI, kéo ống phun nước, phun bọt khí, thả bóng cháy.
Gian hàng của Meta tại triển lãm. Tương tự năm trước, Meta trưng bày công nghệ thực tế ảo cùng thiết bị của hãng. Đây cũng là gian hàng thu hút nhiều người tham gia nhờ trải nghiệm độc đáo.
Gian hàng của Meta tại triển lãm. Tương tự năm trước, Meta trưng bày công nghệ thực tế ảo cùng thiết bị của hãng. Đây cũng là gian hàng thu hút nhiều người tham gia nhờ trải nghiệm độc đáo.
Astec, đơn vị chuyên phân phối các mẫu robot, từng đi tiên phong trong việc mang các robot chó về Việt Nam nhiều năm trước. Năm nay, một trong những sản phẩm mới được họ đưa về tối ưu cho thị trường trong nước là bộ đôi cánh tay robot. Người dùng có thể cầm và điều khiển ở một cánh tay này, cánh tay còn lại sẽ hoạt động y hệt.
Astec, đơn vị chuyên phân phối các mẫu robot, từng đi tiên phong trong việc mang các robot chó về Việt Nam nhiều năm trước. Năm nay, một trong những sản phẩm mới được họ đưa về tối ưu cho thị trường trong nước là bộ đôi cánh tay robot. Người dùng có thể cầm và điều khiển ở một cánh tay này, cánh tay còn lại sẽ hoạt động y hệt.
Một thiết bị đo kiểm các chi tiết được cơ khí chính xác, do một nhà phân phối trình diễn tại triển lãm.
Một thiết bị đo kiểm các chi tiết được cơ khí chính xác, do một nhà phân phối trình diễn tại triển lãm.
Tại gian hàng của Bưu điện Việt Nam, một số loại robot được dùng trong các kho hàng cũng được mang tới trình diễn. Trong hình là robot vận chuyển, cùng một cánh tay robot với độ chính sách cao, có khả năng vận chuyển, sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho.
Tại gian hàng của Bưu điện Việt Nam, một số loại robot được dùng trong các kho hàng cũng được mang tới trình diễn. Trong hình là robot vận chuyển, cùng một cánh tay robot với độ chính sách cao, có khả năng vận chuyển, sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho.
Một người đang trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Lớp hợp thực tế ảo.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức diễn đàn Chính sách đổi mới sáng tạo. Diễn đàn là dịp để công bố các cơ chế, chính sách về đổi mới sáng tạo ban hành thời gian qua và các mô hình mẫu về đổi mới sáng tạo để các cơ quan, đơn vị tham khảo, vận dụng. Triển lãm được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và phát triển công nghệ mũi nhọn, đặc biệt trong 11 ngành lĩnh vực chiến lược.
Một người đang trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Lớp hợp thực tế ảo.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức diễn đàn Chính sách đổi mới sáng tạo. Diễn đàn là dịp để công bố các cơ chế, chính sách về đổi mới sáng tạo ban hành thời gian qua và các mô hình mẫu về đổi mới sáng tạo để các cơ quan, đơn vị tham khảo, vận dụng. Triển lãm được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và phát triển công nghệ mũi nhọn, đặc biệt trong 11 ngành lĩnh vực chiến lược.
Lưu Quý - Tùng Đinh