Những quán cà phê mở xuyên Tết Bính Ngọ

Bên cạnh các quán cà phê theo chuỗi thường mở cửa xuyên Tết như Highlands Coffee, The Coffee House, Cộng Cafe, Aha Cafe, VnExpress giới thiệu thêm một số quán nhỏ trang trí đẹp, mở cửa phục vụ khách tất cả các ngày trong Tết.
Cà phê Cực Bắc
Quán cà phê như bản làng Lô Lô Chải thu nhỏ, mang phong cách Hà Giang, với các hoạt động văn hóa truyền thống, có bản sắc. Không gian mang lại cảm giác ấm cúng, bình yên. Các góc trong quán đều có thể chụp ảnh phong cách Tết. Buổi tối, quán có các chương trình âm nhạc với sáo mộc, các bài hát dân tộc.
Địa chỉ: Khu đô thị FLC Garden City, phường Đại Mỗ.
Unami Coffee
Quán trang trí chủ đề hoa đào từ ngoài vào trong. Năm mới, quán có thực đơn mới với hai đồ uống gồm matcha tiramisu và coffee tiramisu. Đây là hai món chủ đạo cho những ngày đầu năm, mang ý nghĩa "nâng cao sức mạnh tinh thần", mong một năm dễ chịu, nhẹ nhàng.
Địa chỉ: 65 Trần Quang Diệu, ngõ 59 Láng Hạ, ngõ 14 Thúc Kháng, 1A Nguyễn Gia Thiều.
Nu Cafe
Quán nằm ở khu trung tâm Hà Nội nên phù hợp nghỉ chân sau khi đi chơi hoặc tới các đền chùa trên phố. Menu trà, cà phê, nước hoa quả tươi ngày Tết không khác so ngày thường. Trà mía nhãn là thức uống được nhiều thực khách yêu thích. Không gian được trang trí khác biệt, đơn giản và mang đậm không khí Tết.
Địa chỉ: Quán có ba cơ sở ở 18 Lê Thánh Tông, 36 Lý Thường Kiệt và 86 Quán Thánh.
Riêng cơ sở Lý Thường Kiệt mở xuyên Tết, các nơi khác từ mùng 3 và mùng 7 Tết.
Xofa Café & Bistro
Xofa là một trong những quán cà phê không bao giờ đóng cửa dịp Tết, thậm chí mở qua đêm. Quán trang trí nhẹ nhàng với tông màu pastel với đủ hình ảnh Tết truyền thống như cành đào phai, những chiếc bình gốm cũ mộc mạc, tấm vải phơi nắng giữa khu vườn nhỏ, cành mận hé nụ, báo hiệu năm mới về. Dịp Tết, quán có thực đơn mới nhiều đồ uống và cả đồ ăn để khách không cảm thấy ngán.
Xofa mở cửa xuyên Tết, thậm chí qua đêm. Không gian tại đây được trang trí nhẹ nhàng với tông màu pastel cùng các hình ảnh truyền thống như đào phai, bình gốm cũ và nhành mận đang hé nụ. Dịp này, quán bổ sung thực đơn mới với đa dạng đồ uống và món ăn để thực khách thay đổi khẩu vị.
Địa chỉ: 14 Tống Duy Tân.
All Day Coffee
All Day dùng gam đỏ trầm quen thuộc làm màu chủ đạo cho không gian trang trí Tết. Hai cơ sở của quán đều mở xuyên Tết. Quán treo thêm những câu chúc đầu năm, gửi gắm lời mong ước bình an và khởi đầu thuận lành đến từng vị khách ghé thăm. Quán giữ nguyên thực đơn trong dịp Tết.
Địa chỉ: 55 Hàng Bún và 37 Quang Trung.
Ban Công Cafe & Restaurant
Ban Công gây ấn tượng với khách nhờ phong cách trang trí thay đổi theo từng mùa. Năm nay, quán chọn chủ đề "Bích Ngọ" cho không gian ngôi nhà cổ. Khu vực cổng vào được bày trí với lụa, hoa tạo bối cảnh cho khách chụp ảnh cùng áo dài hoặc các trang phục truyền thống. Quán mở cửa xuyên Tết, phục vụ đến 2h đêm giao thừa.
Địa chỉ: số 2 Đinh Liệt.
Cà Bóp
Quán giống như căn nhà ở phố cổ Hà Nội, là điểm hẹn của giới nhiếp ảnh, người trẻ và du khách nước ngoài. Những năm gần đây, địa điểm này mở cửa xuyên Tết, tổ chức gói và nấu bánh chưng truyền thống. Thực đơn gồm cà phê trứng, cà phê mía, các loại pha máy, cold brew, trà hoa cúc và trà đào cam sả.
Địa chỉ: 30 Thuốc Bắc và 23 Hàng Vải.
Diên An Cafe
Quán trang trí Tết theo nhiều lớp với đa dạng góc chụp, giúp khách dễ dàng thay đổi bối cảnh. Sử dụng không gian chủ đạo từ gỗ và các vật liệu truyền thống như gốm, ngói, gạch đất nung, địa điểm này phù hợp cho việc chụp ảnh cùng áo dài hoặc trang phục dân tộc.
Địa chỉ: 58 Tô Hiến Thành, Lô D đường Nguyễn Văn Huyên, 79 Nguyễn Đình Thi, ngõ 59 Hoàng Cầu.
Xôn Xao Cafe
Quán có không gian Tết rực rỡ, đồ uống đa dạng, nhiều góc check in. Nếu thích màu đỏ và vàng, khách ghé quán ban ngày, còn buổi tối không gian trầm và ấm cúng hơn với bếp lửa, nơi các nhóm bạn bè quây quần tán chuyện ở khoảng sân chung.
Địa chỉ: ngõ 267 Hồ Tùng Mậu.
Tâm Anh