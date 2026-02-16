Những quán cà phê mở xuyên Tết Bính Ngọ

Bên cạnh các quán cà phê theo chuỗi thường mở cửa xuyên Tết như Highlands Coffee, The Coffee House, Cộng Cafe, Aha Cafe, VnExpress giới thiệu thêm một số quán nhỏ trang trí đẹp, mở cửa phục vụ khách tất cả các ngày trong Tết.

Cà phê Cực Bắc

Quán cà phê như bản làng Lô Lô Chải thu nhỏ, mang phong cách Hà Giang, với các hoạt động văn hóa truyền thống, có bản sắc. Không gian mang lại cảm giác ấm cúng, bình yên. Các góc trong quán đều có thể chụp ảnh phong cách Tết. Buổi tối, quán có các chương trình âm nhạc với sáo mộc, các bài hát dân tộc.

Địa chỉ: Khu đô thị FLC Garden City, phường Đại Mỗ.