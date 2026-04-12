Những nhà tập thể nguy cơ đổ sập ở Hải Phòng

Cụm 9 chung cư A1 đến A9 đều cao 5 tầng, xây dựng từ năm 1975 đến 1980, ở khu Vạn Mỹ, phường Ngô Quyền là nơi ở của hơn 1.000 hộ dân được xếp hạng D từ nhiều năm nay.

Từ năm 2023, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản khẩn trương kiểm tra hiện trạng, theo dõi, phát hiện những dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến an toàn của người và công trình tại chung cư cũ Vạn Mỹ, có biện pháp chống đỡ tạm thời, thông báo cho hộ dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Hải Phòng, hiện có 66 chung cư cấp D tập trung ở các phường nội đô như Ngô Quyền, Lê Chân, An Biên, Hồng Bàng, Gia Viên.