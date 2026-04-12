Những nhà tập thể nguy cơ đổ sập ở Hải Phòng

Cụm 9 chung cư A1 đến A9 đều cao 5 tầng, xây dựng từ năm 1975 đến 1980, ở khu Vạn Mỹ, phường Ngô Quyền là nơi ở của hơn 1.000 hộ dân được xếp hạng D từ nhiều năm nay.
Từ năm 2023, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản khẩn trương kiểm tra hiện trạng, theo dõi, phát hiện những dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến an toàn của người và công trình tại chung cư cũ Vạn Mỹ, có biện pháp chống đỡ tạm thời, thông báo cho hộ dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Hải Phòng, hiện có 66 chung cư cấp D tập trung ở các phường nội đô như Ngô Quyền, Lê Chân, An Biên, Hồng Bàng, Gia Viên.
Cách cụm chung cư Vạn Mỹ khoảng 800 m là các chung cư A8, A9 Thái Phiên được xây dựng từ khoảng những năm 1970.
Sau hơn 50 năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, tường phía ngoài bong tróc, mủn vữa, lộ lớp gạch đỏ, cây dại mọc um tùm.
Bà Lê Thị Oanh, 60 tuổi, cùng con gái và hai cháu ngoại sống trong căn phòng được chia đôi từ căn hộ rộng 20 m2 của bố chồng. Bà Oanh phải mở cửa, cơi nới thêm cầu thang nhỏ lấy chỗ ra vào.
Hầu hết người dân trong các chung cư cũ đều lớn tuổi, thu nhập thấp nên không có điều kiện chuyển đi nơi khác, đành chấp nhận không gian sống xuống cấp, thiếu thốn.
Để giải quyết triệt để tình trạng tại các chung cư cũ đã hết niên hạn, không còn đảm bảo sử dụng, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, TP Hải Phòng đang xây dựng kế hoạch di dời khoảng 7.000 hộ dân, trong giai đoạn 2026-2030.
Bà Quách Lương Bình, 69 tuổi, ở trong căn hộ 28 m2 của khu tập thể A34 Lam Sơn từ năm 9 tuổi, sử dụng khu sinh hoạt chung làm bếp ăn.
Để tránh gạch vữa rơi vào đầu, bà Bình phải dùng vải căng lên trần. Theo bà, nhiều hộ dân có điều kiện đã chuyển đi nơi khác hoặc tự xây bếp trong nhà nên khu này chỉ còn hai hộ sử dụng.
Trần, tường của chung cư A1 bong tróc, luôn trong trình trạng ẩm thấp, tối tăm. Những ngày nắng nóng, ngột ngạt, người dân phải ra cầu thang đón gió.
Năm 2024, bão Yagi đổ bộ khiến chung cư A7 và A8 bị nghiêng lún vượt giới hạn cho phép, không đảm bảo an toàn. Chính quyền quyết định thu hồi 249 căn hộ, di dời khẩn cấp 303 hộ dân (hơn 670 nhân khẩu).
Lưới sắt được người dân ở tập thể U21 Lam Sơn, phường An Biên dựng tạm nhằm ngăn gạch vữa từ trên trần rơi xuống.
"Chuồng cọp" (lồng sắt cơi nới) bủa vây mặt trước và sau các căn hộ khu Vạn Mỹ.
Do căn hộ nhỏ nên các gia đình đã cơ nới ra không gian chung nhằm tăng không gian sống. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, sập đổ cao do các tòa nhà đã xuống cấp
Tập thể Đổng Quốc Bình, phường Gia Viên bị phá dỡ, gần đó là cụm chung cư mới Hoàng Huy, nơi các hộ dân ở chung cư cũ tái định cư.
Trước mắt, TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ hoàn toàn 37 tòa chung cư nguy hiểm cấp D tại các khu tập thể Đồng Quốc Bình, Vạn Mỹ và Bình Minh trước tháng 6/2026.
TP Hải Phòng cũng sẽ điều chỉnh Đề án xây dựng nhà xã hội để giải quyết nhà ở cho các hộ dân ở chung cư cũ phải phá dỡ.
Lê Tân