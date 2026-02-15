Những ngày cận Tết ở đảo Trường Sa và địa đầu Lũng Cú

Cán bộ cùng các con nuôi của Đồn xuống chợ phiên sắm quần áo, giày dép mới trước khi đưa các em về đón Tết cùng gia đình.

Con nuôi đồn biên phòng là dự án được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng triển khai từ năm 2019 trong bối cảnh nhiều học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt, không còn cha mẹ hoặc không nơi nương tựa. Các đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới nhận nuôi học sinh hết lớp 9, tới bậc phổ thông thì chuyển sang chương trình Nâng bước em đến trường để tiếp tục hỗ trợ cho đến khi học hết lớp 12.