Những ngày cận Tết ở đảo Trường Sa và địa đầu Lũng Cú

Những ngày cuối tháng chạp Ất Tỵ, cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa thuộc Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) tất bật đón chuyến tàu tiếp tế, mang theo nhu yếu phẩm, quà Tết, cây xanh và thư tay từ đất liền.
Nơi đảo xa không thiếu bánh chưng xanh với đầy đủ nguyên liệu từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong.
Đảo Trường Sa thuộc Đặc khu Trường Sa - nơi rộng khoảng 500 km2 về phía đông và đông nam biển Việt Nam. Đặc khu những năm gần đây chủ yếu phát triển kinh tế biển với nhiều âu tàu, dịch vụ hậu cần tàu cá, ngoài ra còn phục vụ nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa...
Bộ đội cắt hoa đào từ giấy, chăng thêm bóng đèn, dây kim tuyến trên cành cây. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, chia sẻ điều kiện còn nhiều khó khăn song đơn vị luôn đảm bảo để quân dân được đón Tết đủ đầy. Chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bộ đội là nhiệm vụ quan trọng để củng cố ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đại úy Nguyễn Văn Lộc chỉnh lại dây kết cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên tán bàng vuông. Mù u, phong ba, bàng vuông... là những cây "đặc sản" của Trường Sa vì thân dẻo dai, rễ bám sâu, đủ sức chịu đựng với sóng gió, bão táp.
Trong thời đại số, những lá thư gửi từ đất liền được các chiến sĩ chuyền tay đọc, trở thành "tài sản chung".
Lính đảo khéo tay tết lá dừa, cắt hoa, biến sân đơn vị thành sân khấu cho chương trình văn nghệ mừng xuân.
Quân dân cùng biểu diễn những bài hát về quê hương, mùa xuân và người lính đảo. Văn nghệ ngoài mang lại niềm vui còn giúp họ vơi nỗi nhớ nhà những ngày cận Tết.
Trên biên cương phía Bắc, với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", Bộ đội biên phòng Lũng Cú thuộc Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang tất bật với nhiều nhiệm vụ đan xen những ngày giáp Tết.
Cán bộ cùng các con nuôi của Đồn xuống chợ phiên sắm quần áo, giày dép mới trước khi đưa các em về đón Tết cùng gia đình.
Con nuôi đồn biên phòng là dự án được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng triển khai từ năm 2019 trong bối cảnh nhiều học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt, không còn cha mẹ hoặc không nơi nương tựa. Các đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới nhận nuôi học sinh hết lớp 9, tới bậc phổ thông thì chuyển sang chương trình Nâng bước em đến trường để tiếp tục hỗ trợ cho đến khi học hết lớp 12.
Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn biên phòng Lũng Cú, cùng đồng đội thăm và tặng 14 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cùng gạo cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn quản lý.
Bộ đội biên phòng Lũng Cú đưa con nuôi về gia đình ăn Tết. Video: BTL Biên phòng
Trung Trưởng - Hoàng Phương