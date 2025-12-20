Những mẫu 'điện thoại concert' ra mắt năm 2025

Số bình chọn thứ 10 của Sản phẩm tôi yêu 2025 là cuộc cạnh tranh của 5 mẫu điện thoại hỗ trợ quay chụp concert,​​​​ giá từ 26 triệu đến 37 triệu đồng.

Sản phẩm tôi yêu 2025 số cuối cùng có chủ đề Điện thoại chụp, quay concert được yêu thích nhất, diễn ra ngày 17-26/12. Năm mẫu máy được đề cử gồm: Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 15 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra nổi bật với cụm hai camera tele, trong đó có ống kính tiềm vọng zoom xa cho phép chụp chủ thể ở khoảng cách lớn mà vẫn giữ chi tiết rõ nét. Máy cũng mạnh về quay video độ phân giải cao với khả năng ổn định hình ảnh khi zoom.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Tuấn Hưng

Màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,9 inch mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét, sống động. Viên pin 5.000 mAh đảm bảo thời lượng sử dụng dài, phù hợp cho nhu cầu quay chụp cường độ cao. Máy chạy Android 15 với giao diện One UI 8, tích hợp các tính năng Galaxy AI hỗ trợ xử lý video và ảnh. Sản phẩm được bán với giá 26,4 triệu.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro tập trung vào khả năng chụp tele và quay video chân dung với ống kính Zeiss APO 200 MP cho độ nét cao và tông màu tự nhiên. Cụm camera gimbal giúp giảm rung, hỗ trợ chụp và quay ổn định khi cầm tay.

Vivo X300 Pro. Ảnh: Lưu Quý

Máy cho phép zoom quang học 100x và có thể gắn thêm ống kính siêu zoom ngoài để mở rộng phạm vi chụp. Màn hình AMOLED 6,78 inch hiển thị sắc nét, trong khi viên pin 6.510 mAh đáp ứng tốt nhu cầu quay chụp liên tục. Thiết bị có giá 35 triệu đồng.

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro nổi bật với khả năng quay video mượt và xử lý chuyển động ổn định, giúp ghi hình rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Cụm camera tele 200 MP hỗ trợ zoom quang học 100x, duy trì màu sắc và độ chi tiết khi chụp từ xa.

Oppo Find X9 Pro. Ảnh: Oppo

Màn hình AMOLED 6,78 inch hiển thị tốt, trong khi viên pin 7.500 mAh cho thời lượng sử dụng dài, đáp ứng nhu cầu quay chụp liên tục. Máy chạy Android 16 với giao diện ColorOS 16, giá 33 triệu đồng.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra tạo ấn tượng với hệ thống bốn camera Leica, trong đó có ống kính tele tiềm vọng 200 MP cho khả năng zoom xa 120x mà vẫn giữ độ chi tiết cao. Cảm biến lớn giúp máy ghi lại hình ảnh sắc nét, hỗ trợ tốt cho nhu cầu chụp phong cảnh hoặc chủ thể ở khoảng cách xa.

Xiaomi 15 Ultra. Ảnh: Xiaomi

Tính năng Xiaomi ProFocus giúp lấy nét nhanh và ổn định khi quay video. Màn hình AMOLED 6,73 inch mang lại chất lượng rõ nét, trong khi viên pin 5.410 mAh đảm bảo hiệu suất bền bỉ trong các buổi quay chụp dài. Thiết bị chạy HyperOS 2, giá 27,8 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max tập trung vào khả năng quay video chuyên nghiệp với chất lượng 4K Dolby Vision, màu sắc ổn định và hệ thống chống rung 3D, phù hợp cho người sáng tạo nội dung và quay vlog. Cụm ống kính 48 MP hỗ trợ zoom quang học 8x, cho hình ảnh nhất quán và chi tiết khi chuyển đổi tiêu cự. Máy chạy iOS 26, giá 37,9 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Apple

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia thành bốn nhóm bình chọn.

Thái Anh