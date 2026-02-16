10 lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 bằng tiếng Anh

Thay vì "Happy Lunar New Year", bạn có thể sử dụng 10 lời chúc bằng tiếng Anh khác cho tết Nguyên Đán 2026, tùy tình huống.

1. Wishing you a happy, healthy, and prosperous Lunar New Year.

(Chúc bạn một Tết Nguyên đán an khang, mạnh khỏe và thịnh vượng).

2. Wishing you a year filled with abundance and good fortune.

(Chúc bạn một năm mới tràn đầy sung túc và may mắn).

3. Wishing you strength, success, and good fortune in the Year of the Horse.

(Chúc bạn một năm Bính Ngọ tràn đầy sức mạnh, thành công và may mắn).

4. Wishing you a year of progress, resilience, and exciting new journeys.

(Chúc bạn một năm mới với nhiều bước tiến, sự bền bỉ và những hành trình đầy hứng khởi).

Những gốc Hoàng mai Huế cổ thụ khoe sắc trước Tết Bính Ngọ. Ảnh: Võ Thạnh

5. Wishing you and your loved ones a year of laughter and beautiful memories.

(Chúc bạn và những người thân yêu một năm ngập tràn tiếng cười và những ký ức đẹp).

6. May the Lunar New Year bring happiness to you and your family.

(Mong rằng Tết Nguyên đán mang đến niềm vui và hạnh phúc cho bạn và gia đình).

7. May all your heart's desires come true this year.

(Cầu chúc mọi ước nguyện trong lòng bạn đều trở thành hiện thực trong năm nay).

8. Wishing you a prosperous and successful year ahead.

(Chúc bạn một năm mới thịnh vượng và thành công phía trước).

9. May the Year of the Horse bring health, happiness, and prosperity to you and your family.

(Mong rằng năm Giáp Ngọ mang đến sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng cho bạn và gia đình).

10. Here’s to a year filled with new opportunities and great fortune.

(Chúc cho một năm mới tràn đầy cơ hội mới và nhiều vận may lớn).

Khánh Linh (Tổng hợp)