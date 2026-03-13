Những lãnh đạo doanh nghiệp ứng cử đại biểu Quốc hội

Trong 35 ứng viên doanh nhân ứng cử Đại biểu Quốc hội có lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn như Viettel, PVN, Vietcombank, Agribank, Vietnam Airlines, Petrolimex.

Theo thống kê của VnExpress, 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 35 người là lãnh đạo các tập đoàn, công ty, hiệp hội doanh nghiệp. So với kỳ bầu cử trước, số lượng doanh nhân ứng cử Quốc hội tăng thêm 5 người.

Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước ứng cử ĐBQH khóa XVI. Đồ họa: Anh Tú

Trong đó, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel là Ủy viên Trung ương duy nhất.

Chủ tịch Viettel khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn từ quản lý doanh nghiệp nhà nước chủ lực về công nghệ, quốc phòng để đóng góp vào các quyết sách lớn phục vụ lợi ích quốc gia. Đồng thời, ông Thắng cho biết sẽ chủ động nghiên cứu, góp ý xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là liên quan đến phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng.

Dưới sự điều hành của ông Thắng 5 năm qua, Viettel liên tục tăng trưởng tích cực, mở rộng thêm nhiều không gian mới ngoài viễn thông truyền thống. Năm 2025, tập đoàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu 2 chữ số, lên mức kỷ lục hơn 220.000 tỷ đồng. Viettel lãi trước thuế khoảng 56.800 tỷ - cao thứ hai cả nước, chỉ sau PVN.

Với PVN, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (PVN) Lê Ngọc Sơn cho biết nếu trúng cử, sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo TP HCM mở rộng không gian phát triển, ưu tiên năng lượng xanh, sạch và công nghệ số thông minh để tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững, đóng góp lớn vào ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội.

"Khát vọng của tôi là cùng TP HCM phát triển vượt trội và đưa PVN thành 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu", ông Sơn nói. Trước khi trở thành Chủ tịch PVN cuối năm ngoái, ông Sơn từng có gần 30 năm làm việc trong ngành dầu khí và phụ trách nhiều mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi của tập đoàn này.

Cử tri phường Thới An và Tân Thới Hiệp, TP HCM đã nêu nhiều lo lắng về tình hình giá xăng dầu trong nước tăng cao tại buổi gặp ứng viên Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hôm 9/3. Ông Thanh cam kết rằng thời gian tới Petrolimex "có thể hy sinh lợi nhuận" để nhập thêm xăng dầu. Việc này nhằm kịp thời đảm bảo cung cấp cho thị trường, nhất là hai đô thị lớn Hà Nội và TP HCM.

Với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế, ông Thanh kỳ vọng sẽ được đóng góp trên nghị trường các giải pháp thiết thực để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ổn định thị trường trước những biến động thế giới.

Kỳ này có 2 ứng viên là lãnh đạo ngành ngân hàng. Ứng cử tại đơn vị số 12 của TP HCM, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết sẽ đồng hành cùng thành phố trong tái cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng chiến lược. Ngoài ra, ông khẳng định quan tâm để hoàn thiện cơ chế đặc thù cho đầu tàu kinh tế của cả nước, khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thị trường vốn, nếu trúng cử.

Một lãnh đạo nhóm ngân hàng "Big4" khác cũng tranh cử đợt này là ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch HĐTV Agribank. Chia sẻ khi tiếp xúc cử tri xã Vân Đình, Hà Nội, ông Vũ nói sẽ kiến nghị cơ chế phát triển tín dụng xanh, bảo hiểm nông nghiệp, tín dụng vi mô nhằm hỗ trợ nông dân, hợp tác xã... trước biến động thị trường, khí hậu.

Một ứng viên khác cũng ứng cử ở Hà Nội là Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà. Theo ông Hà, ông tham gia đóng góp trên nghị trường Quốc hội để nâng cao hiệu quả khai thác của các công trình chiến lược cửa ngõ Thủ đô, trong đó có sân bay Nội Bài, hệ thống metro, vành đai 3,5 và 4.

Phần lớn các doanh nhân còn lại ứng cử Đại biểu Quốc hội đến từ khối tư nhân. Trong đó, trẻ nhất là ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex (32 tuổi). Kỳ trước, ứng viên doanh nhân trẻ nhất 34 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tiếp tục là ứng viên lớn tuổi nhất - 71 tuổi. Ông Thân đã giữ vai trò đại biểu Quốc hội các 2 khóa liên tiếp (XIV, XV). Chương trình hành động của doanh nhân này có 4 nội dung chính, trong đó ông muốn chủ động giám sát việc cải cách hành chính và đầu tư công ở TP HCM nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ông Thân, 6 ứng viên khác cũng từng làm đại biểu Quốc hội, trong đó có Chủ tịch Dabaco Nguyễn Như So (khóa XIV, XV). Ông So cho biết luôn quan niệm phát triển kinh doanh phải đi liền với trách nhiệm xã hội. Bởi vậy, Chủ tịch Dabaco đặt mục tiêu vận động để xây dựng đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm, trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh - nơi ông ứng cử.

Năm nay, 3 doanh nhân tự ứng cử đại biểu Quốc hội là bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt (TP HCM); Nguyễn Tân Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PUTIN (Vĩnh Long); ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Số lượng này tương đương kỳ trước.

Các doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội đều cam kết sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời với cơ quan quản lý. Đồng thời, nhiều ứng viên cũng khẳng định tích cực nghiên cứu, đề xuất Quốc hội xây dựng chính sách tập trung vào phát triển kinh tế, nông nghiệp, đột phá phát triển khoa học công nghệ... cũng như nâng cao đời sống của người dân các địa phương.

Bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

