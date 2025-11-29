Những khoảnh khắc giàu năng lượng của runner nhí Kun Marathon Hà Nội

Từ 6h30, 2.000 em nhỏ 6-10 tuổi tập trung tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Nhiều bé dậy từ 4h để kịp chuẩn bị, vượt qua cơn buồn ngủ - thử thách đầu tiên của ngày đua.

Ban tổ chức đón các bé, xếp thành hàng theo độ tuổi để khởi động và giao lưu trước giờ xuất phát.