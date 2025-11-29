Những khoảnh khắc giàu năng lượng của runner nhí Kun Marathon Hà Nội

Từ 6h30, 2.000 em nhỏ 6-10 tuổi tập trung tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Nhiều bé dậy từ 4h để kịp chuẩn bị, vượt qua cơn buồn ngủ - thử thách đầu tiên của ngày đua.
Ban tổ chức đón các bé, xếp thành hàng theo độ tuổi để khởi động và giao lưu trước giờ xuất phát.
Bé Anh Túc, 8 tuổi, 3 năm liên tiếp tham gia Kun Marathon nên dạn dĩ, quen với các hoạt động. Anh Ngọc Thành, phụ huynh của bé cho biết con gái yêu thích giải, muốn được chạy đua, vui chơi cùng bạn bè.
Để tiếp thêm năng lượng, ban tổ chức bật những bản nhạc sôi động. Phía dưới, các em đồng thanh hát, nhún nhảy. Runner nhí được giao lưu với NSND Xuân Bắc cùng nhiều Youtuber nổi tiếng. Đây là phần khởi động thường thấy ở mỗi giải Kun Marathon. Tại Hà Nội, với thời tiết 14 độ C, nghi thức này càng quan trọng để giúp trẻ làm nóng.
7h15, các em nhỏ di chuyển ra đường đua. MC nhắc nhở các em xếp hàng trật tự, không chen lấn và luôn đứng sau vạch xuất phát. Khi hiệu lệnh vang lên, các em lao về phía trước với sự háo hức.
Năm nay, giải thiết kế cung đường khoảng 1km tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Đường đua khóa kín 100%, bố trí các thử thách bằng phao hơi để tạo sự thú vị.
Nhóm runner 7 tuổi bung sức sau khi vượt qua một chướng ngại vật. Phía bên ngoài, rất đông phụ huynh đứng hai bên hàng rào, hò reo, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Những em nhỏ rụt rè, chạy chậm được tình nguyện viên hỗ trợ, động viên để thêm sự tự tin.
Một em nhỏ 6 tuổi bứt tốc để về nhất nhóm . Ở mỗi lượt chạy, ban tổ chức sẽ trao quà cho 3 runner nhí về đầu tiên.
Khoảnh khắc một runner ăn mừng với KOL sau khi hoàn thành thử thách.
Sau khi về đích, các em nhỏ được trao huy chương và tiếp tục tham gia phần giao lưu với khách mời.
Kun Marathon Hà Nội 2025 là lần thứ 5 giải chạy miễn phí cho trẻ em đến Thủ đô. Giải tạo không gian vui chơi, vận động cho trẻ sau giờ học, mang đến những khoảnh khắc kết nối gia đình, bạn bè, trở thành kỷ niệm đẹp trên hành trình khôn lớn của các em.
Hoài Phương