Những khoảnh khắc ấn tượng trong hai đêm concert G-DRAGON

Hàng chục nghìn khán giả đồng loạt gọi G-DRAGON bằng tên gọi thân mật “Anh Long”, dù không hiểu khán giả nói gì, G-DRAGON vẫn mỉm cười và đáp lại bằng câu “Me too”.

“Với tôi đây là khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm concert, cảm giác như người hâm mộ và thần tượng hòa làm một”, bạn Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi, Thái Nguyên) chia sẻ. Những tương tác đáng yêu và tự nhiên của nam ca sĩ chính là lý do khiến fan Việt say đắm anh suốt hai đêm diễn.