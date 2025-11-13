Những khoảnh khắc ấn tượng trong hai đêm concert G-DRAGON

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank được tổ chức tại Ocean City (Hà Nội) quy tụ gần 100.000 khán giả từ khắp cả nước và các quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc...
Khoảnh khắc mở màn, sân khấu ngoài trời mang đến cho khán giả những trải nghiệm “có một không hai”. Hệ thống màn hình LED công suất lớn, pháo hoa và mưa pháo giấy, tạo nên màn trình diễn rực rỡ, mãn nhãn chạm đến mọi cảm xúc khán giả.
Trong hơn hai giờ biểu diễn, G-DRAGON dẫn dắt khán giả qua hành trình âm nhạc giao hòa giữa hoài niệm và tái sinh. Từ màn mở đầu với POWER đến loạt hit Crooked, Crayon, One of A Kind, Heartbreaker, This Love, 1 Year…, từng tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh và hiệu ứng sân khấu sống động, đưa người xem đắm chìm trong chuyến du hành xuyên thời gian.
Nam nghệ sĩ còn khiến khán đài bùng nổ khi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu phụ được dựng giữa hai khu VIP A và VIP B, vị trí “đắt giá” mang đến cho fan cơ hội được thấy thần tượng ở khoảng cách gần.
Chiếc xe hoa cúc khuyết cánh, biểu tượng quen thuộc trong tour diễn của G-DRAGON lăn bánh khắp sân khấu. Nam ca sĩ di chuyển qua từng khu vực, vẫy tay, tặng quà cho fan. Đây là cách anh vẫn làm suốt nhiều năm qua để rút ngắn khoảng cách, tạo cảm giác gần gũi cho người hâm mộ dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào.
Hàng chục nghìn khán giả đồng loạt gọi G-DRAGON bằng tên gọi thân mật “Anh Long”, dù không hiểu khán giả nói gì, G-DRAGON vẫn mỉm cười và đáp lại bằng câu “Me too”.
“Với tôi đây là khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm concert, cảm giác như người hâm mộ và thần tượng hòa làm một”, bạn Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi, Thái Nguyên) chia sẻ. Những tương tác đáng yêu và tự nhiên của nam ca sĩ chính là lý do khiến fan Việt say đắm anh suốt hai đêm diễn.
Khoảnh khắc G-DRAGON cất giọng hát đoạn intro huyền thoại của Bang Bang Bang (BIGBANG) khiến hàng chục nghìn khán giả vỡ òa. “Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi bật khóc vì xúc động”, Mai Anh, 30 tuổi cho biết.
Trong concert lần này, G-DRAGON gợi lại ký ức và khơi dậy mong chờ khi nhắc đến cột mốc 20 năm của BIGBANG vào năm tới, đồng thời hé lộ sẽ có một điều đặc biệt dành tặng người hâm mộ.
Concert kết thúc bằng màn pháo hoa tầm cao. Hai đêm Übermensch in Hanoi khép lại không chỉ bằng tiếng nhạc, mà bằng những cảm xúc đọng sâu trong lòng người hâm mộ, nơi âm nhạc, năng lượng và tình yêu dành cho G-DRAGON hòa làm một, tạo nên ký ức khó quên.
Bên cạnh âm nhạc và sân khấu, hai đêm diễn tại Hà Nội còn ghi dấu nhờ loạt “ngoại lệ” đến từ nhà tài trợ danh xưng VPBank. Ngân hàng đã bố trí gần 50 chuyến xe bus miễn phí khắp thành phố, giúp khán giả di chuyển thuận tiện. Đồng thời, VPBank còn mở cơ hội tham dự soundcheck, nơi fan được tận mắt chứng kiến G-DRAGON tập luyện ở cự ly gần; tặng poster có chữ ký tươi của G-DRAGON và mang đến trải nghiệm Glambot chuyên nghiệp, để mỗi fan có thể lưu lại khoảnh khắc tỏa sáng như trên thảm đỏ.
“Tôi rời khỏi sự kiện vào lúc 1 giờ đêm nhưng chuyến xe miễn phí của VPBank vẫn kiên nhẫn chờ khách hàng và đưa tôi về nhà an toàn. Thật sự rất cảm ơn nhà tài trợ đã “chăm lo” cho fan như vậy”, chị Thuỳ Anh đến từ Hà Nội chia sẻ.
Nội dung: Minh Ngọc
Ảnh: BTC