Những hạng mục sôi động nhất tại Sơ loại Tech Awards 2025

Sau 10 ngày mở cổng, vòng Sơ loại Tech Awards 2025 thu hút gần 70.000 lượt bình chọn, tạo cuộc đua gay cấn ở nhiều hạng mục.

Vòng Sơ loại diễn ra từ ngày 20/11 đến 8/12. Trong đó, hạng mục Thương hiệu gia dụng của năm có nhiều đề cử nhất (24) và cũng khó đoán nhất. Cuộc đua giữa Toshiba và Hafele diễn ra sít sao với lượng bình chọn bám đuổi từng giờ, còn Amway, Hòa Phát và Daikin cũng theo sát với số lượt vote liên tục tăng.

Ở hạng mục Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích nhất, FPT Shop đang tạo khoảng cách rõ rệt, tạm giữ vị trí số một, trong khi CellphoneS và Di động Việt cũng đạt được số lượng bình chọn lớn.

Cuộc cạnh tranh sôi động nhất nằm ở hạng mục mới là Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Bảng xếp hạng liên tục thay đổi khi các gương mặt đề cử hoán đổi vị trí dẫn đầu.

Nếu xét riêng từng đề cử, Xanh SM đang áp đảo về lượt vote ở cả hai hạng mục Ứng dụng gọi xe xuất sắc và Thương hiệu công nghệ Việt được yêu thích nhất.

Giao diện bình chọn vòng Sơ loại Tech Awards 2025. Ảnh chụp màn hình

Tại vòng Sơ loại, mỗi độc giả có thể bình chọn nhiều hạng mục, nhưng chỉ bình chọn miễn phí một lần trong một hạng mục. Số lượt vote sẽ được hiển thị công khai, trước khi ẩn vào ngày 6/12 để bảo mật kết quả.

Top 5 đề cử nhận được số lượt đánh giá nhiều nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng Chung kết, diễn ra từ ngày 11/12. Sau khi kết thúc vòng Sơ loại, Tech Awards 2025 sẽ bắt đầu vòng Chung kết ngày 11-31/12 và Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào 8/1/2026 tại TP HCM.

Chương trình năm nay lần đầu bổ sung hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Bên cạnh đó, năm nay chương trình cho phép doanh nghiệp chủ động gửi đề cử sản phẩm, ứng dụng từ cuối tháng 9.

Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho Nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh