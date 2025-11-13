Những giải pháp phát triển bền vững của Daikin

Daikin quản lý vòng đời môi chất lạnh, đưa ra công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm mới giảm GWP... nhằm phát triển bền vững, hướng tới Net Zero 2050 của Việt Nam.

Tại sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng Ozone do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vừa qua, đại diện Daikin Việt Nam cho biết đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực tiễn nhằm giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Quản lý vòng đời môi chất lạnh

Trong đó, giải pháp cốt lõi và quan trọng nhất là quản lý vòng đời môi chất lạnh. Lý do, môi chất lạnh (gas) là thành phần cốt lõi, đồng thời là tác nhân gây suy giảm tầng ozone nếu không được quản lý đúng cách.

Daikin đã tiên phong thực hiện giải pháp quản lý môi chất lạnh để phát triển bền vững. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã thu hồi hơn 2.500 kg môi chất lạnh, giảm phát thải tương đương 3.100 tấn CO2. Năm 2025, kế hoạch tiếp tục thu hồi 2.100 kg, với mục tiêu tiêu hủy 70% và tái chế 30%, dự kiến giúp giảm thêm 2.900 tấn CO2.

Giải pháp quản lý vòng đời môi chất lạnh được Daikin chia sẻ tại sự kiện đồng thời nhằm mục tiêu đóng góp xây dựng chính sách, giải pháp phát triển bền vững cho quốc gia. Song song đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đào tạo, kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp chứng nhận thu hồi môi chất lạnh cho 233 kỹ thuật viên tính đến năm 2025. Dự kiến, đơn vị sẽ giới thiệu môi chất lạnh tái chế đến khách hàng vào năm 2026.

Công trình xanh và công nghệ tiết kiệm năng lượng

Daikin cũng chia sẻ kiến thức chuyên môn tại các diễn đàn lớn và đồng hành cùng sáng kiến phát triển bền vững trong ngành xây dựng, ví dụ tham gia Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2024 và 2025. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Xây dựng chủ trì, Daikin Vietnam là đối tác đồng hành.

ng Akihito Tanba, Phó giám đốc phòng Quản lý Sản phẩm Daikin Việt Nam, phát biểu chia sẻ tại khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh năm 2025. Ảnh: Daikin

Tại đây, Daikin giới thiệu về tòa nhà Daikin Air Tower đã hoàn thiện và đi vào sử dụng, đạt chứng nhận LOTUS Platinum. Tòa nhà ứng dụng những công nghệ bền vững như: máy làm lạnh ly tâm trục từ HXE dùng môi chất R1234ze có GWP cực thấp; hệ thống VRV 6X tăng hiệu quả năng lượng trung bình 7%; giải pháp điều khiển AI iPlant Manager ứng dụng AI và học máy để giám sát và tối ưu hóa hoạt động làm lạnh theo thời gian thực, tự động điều khiển toàn bộ hệ thống giúp tiết kiệm 10-30% năng lượng.

Doanh nghiệp cũng phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TP HCM giới thiệu các giải pháp trung hòa carbon với hệ thống AC-ECP tích hợp ERV, qua đó được Bộ Xây dựng trao chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu cho những đóng góp về phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Daikin tiếp tục đặt mục tiêu đạt chứng nhận WELL và LEED Platinum.

Đại diện doanh nghiệp giải thích GWP (Global Warming Potential) là chỉ số đo lường khả năng làm nóng toàn cầu của một loại khí nhà kính so với CO2, trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 100 năm. Còn ba chứng chỉ LOTUS, LEED và WELL đều là những "thước đo xanh" quan trọng trong ngành xây dựng. LOTUS là hệ thống tiêu chí công trình xanh đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, mang tính tự nguyện và phản ánh nỗ lực nội địa trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. LEED là chứng chỉ quốc tế uy tín, tập trung vào hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước và vật liệu, giúp công trình đạt chuẩn toàn cầu về môi trường. Trong khi đó, WELL lại hướng đến yếu tố con người, đánh giá công trình dựa trên chất lượng không khí, nước, ánh sáng, nhiệt độ và âm thanh để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho người sử dụng.

Việc một công trình hay doanh nghiệp giành được cả ba chứng chỉ này không chỉ khẳng định năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh trong nước và quốc tế, mà còn chứng minh sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường và chăm lo sức khỏe con người. Đây là minh chứng cho một chiến lược phát triển bền vững toàn diện, giúp nâng cao uy tín thương hiệu, tạo niềm tin với cộng đồng và góp phần vào mục tiêu chung xây dựng một tương lai xanh - sạch - lành mạnh.

Đại diện Daikin Vietnam được trao chứng nhận LOTUS Platinum cho công trình tòa nhà Daikin Air Tower. Ảnh: Daikin Việt Nam

Sản phẩm đột phá hướng tới Net Zero

Daikin là hãng đầu tiên đưa R-32 vào Việt Nam từ năm 2014, giảm GWP xuống chỉ bằng 1/3 so với gas truyền thống.Từ 2019, Daikin tự nguyện không độc quyền sáng chế R-32, khuyến khích toàn ngành cùng phát triển bền vững. Hiện 100% điều hòa dân dụng Inverter của Daikin sử dụng R-32, đạt chuẩn năng suất năng lượng CSPF (chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa) 5 sao.

Những cải tiến này giúp các công trình thương mại tại Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn xanh quốc tế, đồng thời góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu suất vận hành.

Bên cạnh đó, Daikin đưa mức cam kết bền vững và bảo vệ môi trường được đưa lên cao nhất tại nhà máy của Daikin tại Hưng Yên, đặt mục tiêu đạt phát thải CO₂ bằng 0 vào năm 2030, sớm hơn 20 năm so với cam kết Net Zero quốc gia. Hiện nhà máy đã lắp đặt điện mặt trời đáp ứng 30% nhu cầu điện, liên tục cải tiến quy trình theo triết lý Kaizen để giảm rò rỉ môi chất lạnh, tiết kiệm năng lượng.

Kaizen là triết lý quản lý, sản xuất tập trung vào việc thực hiện các cải tiến nhỏ, liên tục và có hệ thống ở mọi cấp độ của tổ chức để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

"Bằng những bước đi nhất quán và có chiều sâu, doanh nghiệp mong muốn một cách thiết thực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng hành cùng quốc gia trên hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050", đại diện Daikin cho biết.

Văn Hà