Những gam màu phù hợp cho ngôi nhà phong cách Japandi

Bảng màu pastel lạnh, nâu gốc, trắng, xám đá... được Toshiba Lifestyle gợi ý giúp không gian mang tinh thần thiền tĩnh Nhật Bản, hòa nét ấm áp Bắc Âu, tạo phong cách Japandi.

Japandi là sự giao thoa giữa phong cách "Japanese" (Nhật Bản) và "Scandinavian" (Bắc Âu). Theo Toshiba Lifestyle (trung tâm thiết kế sản phẩm toàn cầu của Toshiba), sự kết hợp giữa hai tinh thần ấy tạo nên không gian Japandi ấm áp, gần gũi, vừa tinh giản và hiện đại. Đơn vị gợi ý, để tái hiện đúng tinh thần này, người dùng có thể bắt đầu từ bảng màu mang cảm hứng tự nhiên, với sắc độ dịu nhẹ đóng vai trò kết nối giữa kiến trúc, nội thất và ánh sáng.

Trong đó, "earth tone" (màu thiên nhiên) là tông chủ đạo với sắc be, nâu gỗ, xám đá và xanh olive. Những màu gợi liên tưởng đến thiên nhiên này tạo cảm giác dễ chịu và làm nổi bật kết cấu mộc mạc của nội thất. Khi ánh sáng xuyên qua rèm vải thô, hòa cùng sắc be của tường hay sàn gỗ nâu tạp nên không gian ấm, thể hiện tinh thần "zen" đặc trưng của người Nhật.

Phòng bếp theo phong cách Japandi sang trọng, hiện đại với đồ nội thất tối giản cùng hệ thiết bị hoàn chỉnh, liền mạch với đường nét thiết kế. Ảnh: Toshiba Lifestyle

Nhóm pastel lạnh như xanh xám, kem sữa hay hồng đất được dùng để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Những tông màu này giúp căn nhà trở nên mềm mại, mang đến cảm giác thư giãn và dễ kết hợp cùng đồ gỗ sáng màu.

Một mảnh ghép khác là sắc nâu gỗ, biểu tượng của sự bền vững và ấm áp. Dù là gỗ óc chó đậm hay sồi sáng, gam nâu luôn đem đến cảm giác gần gũi, thân thiện. Nhiều gia đình Việt chọn nâu gỗ làm màu chủ đạo cho phòng khách, bếp hoặc góc đọc sách. Chúng được nhận xét dễ phối với vật liệu tự nhiên khác nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, tinh tế.

Ánh sáng tự nhiên len lỏi vào không gian căn bếp. Ảnh: Toshiba Lifestyle

Đồng điệu với triết lý "Hoàn hảo trong thầm lặng", Toshiba giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm lấy cảm hứng từ phong cách Japandi, kết hợp hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng hay nồi cơm điện được thiết kế với tông màu trung tính như trắng ngà, bạc mờ, xám khói để dễ dàng hòa cùng bảng màu nội thất.

Đường nét sản phẩm được tối giản, bề mặt liền mạch, nhám mịn chống bám vân tay, bảng điều khiển cảm ứng ẩn dưới lớp kính phẳng, thể hiện tinh thần "Less but better" (ít nhưng tốt hơn) trong từng chi tiết.

Không gian sống với các tông màu nhóm pastel lạnh. Ảnh: Toshiba Lifestyle

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, Toshiba còn chú trọng công nghệ tiết kiệm năng lượng, khử mùi và giảm tiếng ồn... những yếu tố giúp duy trì không gian sống tĩnh tại, đúng tinh thần thiền định của phong cách Nhật.

Đại diện hãng cho biết, khi bảng màu Japandi được kết hợp cùng thiết kế tinh giản của Toshiba, ngôi nhà trở nên liền mạch, thư thái và hài hòa hơn. Không cần nhiều chi tiết trang trí hay màu sắc nổi bật, chỉ với sự tiết chế, lựa chọn tinh tế và công năng bền bỉ, người dùng có thể kiến tạo một không gian "sống chậm", tôn vinh vẻ đẹp của sự tĩnh lặng và tự nhiên.

Thái Anh