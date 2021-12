Những định hướng cho cuộc sống tự do tuổi 50

Tài chính, sức khỏe, tinh thần... những yếu tố tác động đến tuổi 50 của mỗi người sẽ được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm trên VnExpress.

Mới đây, một video chia sẻ về hình dung cuộc sống tuổi 50 từ bốn nhân vật trong độ tuổi 30-45 tuổi trên Fanpage của VnExpress đã thu hút hơn một triệu lượt xem cùng gần 2.500 lượt tương tác. Dưới video, bạn Hoang Loc Nguyen bình luận: "Hy vọng tuổi 50 mình có nhiều sức khỏe và không có nhiều gánh nặng tài chính để làm những điều mình mong muốn".

Cuộc sống tự do ở tuổi 50 cũng là điều mà Nguyên Bình (42 tuổi, Hà Nội) hướng tới. Theo chia sẻ của anh, mục tiêu này đã nằm trong tầm tay bởi anh vừa cán đích hành trình tự do tài chính - nghỉ hưu sớm, đặt ra cách đây 5 năm. "Tôi đã cật lực làm việc, cống hiến gấp nhiều lần từ thời trẻ để đạt tự do tài chính. Công thức của tôi là High income - thu nhập cao; Low cost - chi phí thấp; Smart investment - đầu tư thông minh", anh kể.

Hiện, anh Bình đã nghỉ việc và dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh hai con nhỏ cũng như theo đuổi sở thích cá nhân. Vợ anh kém 6 tuổi, vẫn đang làm hành chính văn phòng tại một doanh nghiệp nên anh đảm nhận việc kèm cặp việc học của các con. Thời gian rảnh, anh vẫn thoải mái tận hưởng sở thích đi câu, học chơi đàn...

Mai Trang (27 tuổi, Đà Nẵng) vừa quyết định nghỉ hưu tạm thời sau 4 năm miệt mài làm công ăn lương để "giải phóng" bản thân. Khác với anh Bình, Trang chưa thể xây dựng nền tảng tài chính cho bản thân. Cô quan niệm, chỉ sống một lần trong đời nên cứ thỏa sức tận hưởng, vừa làm và vừa hưởng thụ thì cuộc đời mới vui.

"Tiêu tiền cho nhu cầu của bản thân tôi sẽ có động lực để kiếm nhiều tiền. Do đó, phần lớn tiền lương của tôi hàng tháng để mua trang phục, trang sức và mỹ phẩm, nước hoa...", Trang kể. Cô nàng cũng sẵn sàng chi 4-5 triệu cho một lọ nước hoa 50ml. Khi được hỏi: "Bạn hình dung thế nào về cuộc sống tuổi 50", Trang cho biết, cô vẫn chưa có dự định cụ thể nhưng chắc chắn sẽ vẫn là ưu tiên sự tự do, thoải mái cho bản thân.

Điểm chung trong câu chuyện của anh Bình và Trang là đều hướng đến sự tự do, nghỉ hưu sớm nhưng khác biệt về cách thực hiện. Cả hai đều là những điển hình trong các trào lưu hiện nay như FIRE (Financial Indepence, Retire Early - Độc lập tài chính, về hưu sớm) hoặc trái ngược hẳn là YOLO (You live only once - Bạn chỉ sống một lần). Mỗi người có một lựa chọn riêng, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và quan niệm.

Ngày càng nhiều người trẻ hướng đến sự tự do về tài chính, nghỉ hưu sớm. Ảnh: Shutterstock

Một số ý kiến cho rằng về hưu ở độ tuổi 50 là vừa đẹp vì đủ thời gian để chuẩn bị, tích lũy, và vẫn đủ sức khỏe, nhiệt huyết để làm những điều mình muốn như du lịch, công tác xã hội... Để có cái nhìn toàn diện hơn về chủ đề "Tự do tuổi 50", VnExpress phối hợp với Prudential Việt Nam thực hiện cuộc trao đổi với các khách mời từ những độ tuổi khác nhau và hoạt động trong nhiều lĩnh vực trong tọa đàm "Tuổi 50 - Cột mốc tự do hay giai đoạn khủng hoảng". Chương trình được dẫn dắt bởi MC Diệp Chi, diễn ra lúc 10h ngày 9/12 trên VnExpress và Fanpage VnExpress.

Tham gia tọa đàm lần này có Phó giáo sư, Tiến sĩ Giang Thanh Long - giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia nghiên cứu cao cấp Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học. Ông nhận bằng Tiến sĩ Chính sách công tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) và Thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản. Lĩnh vực nghiên cứu của ông Long là các vấn đề dân số, khía cạnh kinh tế của già hóa dân số, an sinh xã hội, các chương trình hỗ trợ xã hội và xây dựng các mô hình mô phỏng vi mô đánh giá hệ thống an sinh xã hội.

Cùng chia sẻ với Phó giáo sư, Tiến sĩ Giang Thanh Long là Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Vân hiện là Phó chủ nhiệm phụ trách, khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Bà Vân đã có hơn 15 năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và tài chính cá nhân, hiện là một trong những chuyên gia về tài chính cá nhân. Nữ tiến sĩ cũng hoàn thành nhiều chứng chỉ chuyên ngành tại các trường đại học và tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước, đồng thời, là tác giả của nhiều bài báo trong nước và quốc tế. Bà cũng chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

MC Diệp Chi cùng các diễn giả tại tọa đàm Tự do tuổi 50 trên VnExpress.

Cùng bàn về chủ đề Tự do tuổi 50 lần này có nhà báo Trần Thu Hà - tác giả của loạt cuốn sách Best seller, được nhiều mẹ bỉm yêu thích như Ai cũng xứng đáng được Hạnh phúc; Con nghĩ đi, mẹ không biết; Buông tay để con bay. Với 20 năm kinh nghiệm trong nghề báo, chị Thu Hà có nhiều bài viết trên mạng xã hội về đề tài giáo dục, nuôi dạy con cái. Trang Facebook cá nhân của chị có gần 240.000 lượt theo dõi. Những bài viết của chị đều nhận được phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh.

Ông Trần Thanh Phong - gương mặt không xa lạ trong lĩnh vực marketing, hiện là Phó tổng giám đốc Marketing của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam cũng sẽ mang đến nhiều ý kiến mới mẻ về chủ đề này. Tại tọa đàm, ông Trần Thanh Phong sẽ chia sẻ hình dung ở tuổi 50 từ góc nhìn của một người làm truyền thông nhiều năm cũng như những vấn đề mà ông quan tâm và chuẩn bị cho tuổi 50 của bản thân.

Tọa đàm "Tuổi 50 - Cột mốc tự do hay giai đoạn khủng hoảng" được kỳ vọng sẽ khái quát định nghĩa Tự do tuổi 50 cũng như cung cấp giải pháp cho những vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong quá trình chuẩn bị. Cụ thể, các chuyên gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm cũng như đưa ra lời khuyên nhằm kêu gọi mọi người hành động để chuẩn bị cho một tương lai tự do và độc lập khi về già. Độc giả quan tâm tới chủ đề này có thể theo dõi tọa đàm trên VnExpress lúc 10h ngày 9/12.

Huyền Anh