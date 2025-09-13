Những điều cần lưu ý cho phụ huynh sau Kun Marathon Cần Thơ

Cần ThơMột số phụ huynh chọn trang phục, giày chưa phù hợp, khiến con, em khó vận động khi dự Kun Marathon.

Hơn 2.000 em nhỏ tham gia Kun Marathon tại Cần Thơ trong sáng 13/9, cùng sự cổ vũ và đồng hành của đông đảo phụ huynh. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là lần đầu đưa con tham gia sự kiện thể thao lớn, mà còn là dịp đặc biệt để cả nhà cùng gắn kết, chuẩn bị cho năm học mới.

Hành trình vận động sôi nổi và giàu năng lượng, nhưng nhiều gia đình gặp phải các vấn đề phát sinh như giày dép rộng, trang phục chưa phù hợp hay trẻ thiếu sự chuẩn bị tâm lý. Phụ huynh cần lưu ý những điều này để giúp con có trải nghiệm trọn vẹn hơn ở những giải Kun Marathon tiếp theo.

Các em nhỏ xuất phát trong tiếng cổ vũ của phụ huynh. Ảnh: VnExpress Marathon

Thực tế ghi nhận nhiều bé gặp khó khăn khi sử dụng giày mới, khiến chưa quen, bị đau chân hoặc tuột giữa chừng. Có em phải vừa cầm giày vừa chạy về đích trong sự cổ vũ của khán giả. Một số bé khác mặc quần áo quá chật, chất liệu kém co giãn khiến việc vận động bị hạn chế.

Phụ huynh được khuyến nghị cho con thử giày từ trước, ưu tiên loại nhẹ, bám tốt, phù hợp bàn chân. Trang phục nên chọn chất liệu mềm, thấm mồ hôi và co giãn để trẻ thoải mái vận động. Nghệ sĩ Trường Giang, người nhiều lần đồng hành cùng Kun Marathon, từng nhấn mạnh: "Chỉ cần chú ý thêm một chút trong khâu chuẩn bị, các con sẽ có trải nghiệm thể thao trọn vẹn hơn".

Với các bé mẫu giáo, tiểu học, việc tham gia giải chạy đông người đôi khi gây tâm lý lo lắng. Tại Cần Thơ, không ít em bỡ ngỡ trong giai đoạn khởi động, nhưng dần trở nên tự tin nhờ sự động viên, đồng hành của phụ huynh.

Theo chia sẻ từ nhiều gia đình, việc trò chuyện, tập luyện nhẹ nhàng cùng con ở nhà trước ngày thi là cách hữu hiệu để trẻ quen với vận động. Khi được cổ vũ và khích lệ, trẻ dễ dàng hòa nhập, biến giải chạy thành trải nghiệm vui vẻ thay vì áp lực.

Chị Võ Hương Giang, phụ huynh có hai con tham gia, cho biết chế độ ăn và ngủ trước ngày thi đấu đóng vai trò quan trọng. "Các bé chỉ nên ăn nhẹ, tránh món lạ, giữ hệ tiêu hóa ổn định. Quan trọng nhất là ngủ đủ giấc để cơ thể dẻo dai, tinh thần hứng khởi trong ngày thi", chị nói.

Đây cũng là khuyến nghị của nhiều chuyên gia dinh dưỡng khi cho trẻ tham gia vận động ngoài trời. Việc ăn quá no hoặc thử món mới dễ gây khó chịu, ảnh hưởng đến thành tích cũng như sức khỏe của trẻ.

Một Kun runner bị tuột giày nhưng vẫn cố gắng về đích. Ảnh: VnExpress Marathon

Kun Marathon miễn phí tham dự, phụ huynh đăng ký qua website chính thức của ban tổ chức. Tuy nhiên, vẫn có phụ huynh lần đầu tham gia cảm thấy lúng túng khi điền thông tin, nhận race-kit (túi vật phẩm) hay sắp xếp lịch trình di chuyển.

Để tránh sai sót, phụ huynh nên theo dõi thông báo chính thức, đến nhận race-kit sớm và chủ động tìm hỗ trợ trực tiếp từ ban tổ chức tại expo. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tránh việc trẻ bị căng thẳng trước giờ thi.

Không chỉ là sân chơi thể thao cho trẻ, Kun Marathon còn tạo cơ hội để cả gia đình gắn kết. Hình ảnh phụ huynh chạy cùng con, cổ vũ hai bên đường đã để lại nhiều khoảnh khắc ấm áp tại Cần Thơ. Đây cũng là thông điệp ban tổ chức mong muốn lan tỏa: khuyến khích phụ huynh đồng hành cùng con trong hành trình rèn luyện sức khỏe.

Kun Marathon hiện là giải chạy thiếu nhi trong hệ thống VnExpress Marathon, đã tổ chức tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, Hải Phòng. Năm 2025, Cần Thơ là điểm đến đầu tiên của hệ thống tại miền Tây, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh trong khu vực.

Hoàng Đan