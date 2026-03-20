Những điểm thưởng thức hải sản tại Cần Giờ

Du khách đến Cần Giờ có thể ghé cảng Đông Hòa, các quán ăn nổi tiếng bản địa để thưởng thức, tìm mua các loại tôm, ghẹ, mực, ốc tươi sống.

Cần Giờ là vựa hải sản lớn của TP HCM. Nhiều du khách thường lái xe đến khu vực này vào cuối tuần để tìm mua, thưởng thức hải sản với mức giá rẻ hơn khu vực trung tâm.

Nhờ lợi thế vùng cửa sông - ven biển, khu vực này có nguồn hải sản phong phú như tôm, cua, ghẹ, các loại ốc và cá biển. Hải sản tại đây thường được đánh bắt trong ngày hoặc nuôi tại địa phương, giữ được độ tươi và giá cả tương đối ổn định so với các điểm du lịch biển xa hơn.

Nếu tìm kiếm những trải nghiệm mang tính dân dã, gần gũi nhịp sống địa phương, du khách có thể chọn cảng Đông Hòa. Cảng nằm ở khu vực phía Nam Cần Giờ, cách chợ Hàng Dương khoảng 15 phút di chuyển. Cảng hoạt động nhộn nhịp nhất vào sáng khi tàu thuyền cập bến mang theo nhiều loại hải sản. Hải sản được bán trực tiếp tại bến, một số hộ còn nhận chế biến đơn giản để du khách thưởng thức ngay tại chỗ. Đây cũng là nơi cung cấp nguồn hải sản cho các chợ và nhà hàng trong khu vực.

Các món hải sản tại Cần Giờ tươi ngon, chế biến đậm đà. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Theo nhiều du khách, điểm hấp dẫn của hải sản Cần Giờ không chỉ nằm ở độ tươi mà còn ở trải nghiệm ăn uống gắn với không gian thiên nhiên. Vừa thưởng thức món ăn, vừa cảm nhận gió biển, cây xanh tạo trải nghiệm khác biệt so với những thành phố biển khác.

Một số quán ăn được cư dân bản địa gợi ý là Song Chi, Loan Thảo, Ba Ly, Làng Chà... Các quán được thiết kế với không gian rộng rãi, thoáng mát, bãi giữ xe lớn, có bãi đậu ôtô cho đoàn khách du lịch đông người. Thực khách có thể chọn hải sản Cần Giờ tươi sống tại bể và yêu cầu chế biến thành nhiều món. Một số món ăn đậm đà hương vị như: cá đuối hấp hành, cua gạch sốt me, ghẹ hấp, hàu nướng, lẩu cá... với mức giá 100.000-500.000 đồng.

Dịp 30/4 và 1/5 tới, du khách có thể cùng gia đình đến Cần Giờ trong kỳ nghỉ dài ngày, vừa kết hợp trải nghiệm du lịch, ăn hải sản và cùng nhau tham gia giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio. Giải với các cự ly 5, 10, 21 và 42km, phù hợp cho cả những gia đình, runner không chuyên, VĐV phong trào cho đến chuyên nghiệp.

Với nhiều gia đình, việc tham gia một giải chạy giúp các thành viên thêm gắn kết. Sau khi hoàn thành đường đua, các thành viên có thể cùng nhau khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương.

Cần Giờ đang bước vào giai đoạn chuyển mình, khi đón mạng lưới hạ tầng quy mô lớn. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ rút ngắn hành trình từ trung tâm TP HCM xuống còn 13 phút; cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu mở ra trục kết nối du lịch liên vùng.

Hoài Phương