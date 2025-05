Những điểm mới của Vietnam GameVerse 2025

Trong năm thứ ba tổ chức, Ngày hội Vietnam GameVerse có nhiều hoạt động mới liên quan đến Game Awards, Cosplay Parade... so với hai mùa trước.

Vietnam GameVerse 2025, diển ra ngày 24-25/5 tại SECC, TP HCM, có chủ đề Connecting Verses nhằm kết nối các "vũ trụ" của tổ hợp công nghiệp về game, bao gồm: phát hành; sản xuất; công nghiệp phụ trợ, store (cửa hàng) dành cho game; giải trí và đào tạo phát triển về game. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Báo VnExpress, Công ty FPT Online và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Năm nay sự kiện dự kiến đón 40.000 lượt người tham dự, Lần đầu tiên, khu vực B2B được bổ sung, nơi diễn ra chuỗi Hội thoại chuyên đề như Roblox Innovation, VGDA và Chung kết GameHub...

Khu vực Wonderland mở rộng thêm hoạt động trình diễn nghệ thuật với các tiết mục như Audition, Hoa Sơn Kiếm Thế, Football Pro và thi đấu game ZingSpeed Mobile trong hai ngày 24-25/5.

Giải thưởng Vietnam Game Awards 2025 (VGA 2025) có nhiều thay đổi về cơ cấu trao giải, góp phần tạo sự mới mẻ, thu hút thêm các đề cử mới tiềm năng. Năm nay chương trình có thêm bốn giải thưởng mới, gồm: Nhân vật trong game được yêu thích nhất, Giải đấu thể thao điện tử của năm, Game Việt thành công toàn cầu và Nhà phát triển game xuất sắc.

Các chuyên gia bàn về tương lai ngành game tại Diễn đàn game Việt Nam 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Bốn hạng mục giải thưởng chính vẫn bao gồm: The Golden Galaxy dành cho game phát hành tại Việt Nam; The Golden Sun dành cho game Việt; The Golden Star thuộc lĩnh vực thể thao điện tử; và The Golden Gear với đề cử sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game.

Một số hoạt động "quen thuộc" từ Vietnam GameVerse 2023 và 2024 tiếp tục được triển khai mở rộng ở năm nay, có thể kể đến cuộc thi hóa trang Cosplay Contest, hoạt động giao lưu, diễu hành Cosplay Parade, chuỗi tọa đàm Game Talks, đấu trường Game Arena, không gian trưng bày Game Expo.

Diễn đàn Game Việt Nam 2025 quy tụ đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng thảo luận về những chủ đề hấp dẫn được quan tâm của lĩnh vực game.

Vietnam GameVerse tổ chức lần đầu năm 2023, trở thành dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn quy tụ đông đảo nhà phát hành, đơn vị sản xuất, đầu tư và cộng đồng yêu game tại Việt Nam.

Thái Anh