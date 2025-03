Những điểm mới của Vietnam Game Awards 2025

Hai giải thưởng mới về nhân vật trong game và giải đấu thể thao điện tử thể hiện dòng chảy của ngành, tạo điểm nhấn cho Vietnam Game Awards năm nay.

Vietnam Game Awards (VGA) là giải thưởng bình chọn dành cho các game, tổ chức, cá nhân, sản phẩm có thành tích, đóng góp nổi bật trong lĩnh vực game tại Việt Nam. Trở lại trong năm thứ ba, giải thưởng có những thay đổi về cơ cấu trao giải, góp phần tạo sự mới mẻ, thu hút thêm các đề cử mới tiềm năng.

Bốn hạng mục chính vẫn bao gồm: The Golden Galaxy dành cho game phát hành tại Việt Nam; The Golden Sun dành cho game Việt; The Golden Star thuộc lĩnh vực thể thao điện tử; và The Golden Gear với đề cử sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game. Các giải "xuất sắc" được tính dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và điểm chấm của chuyên gia. Trong khi đó, các giải "yêu thích nhất" phụ thuộc hoàn toàn vào lượt vote để phản ánh chân thực sự yêu thích của người chơi.

Một giải thưởng mới năm nay là Nhân vật trong game được yêu thích. Độc giả có thể gửi đề cử không giới hạn cho nhân vật game họ yêu mến, kể cả nhân vật đã nổi tiếng nhiều năm như Pikachu, Mario hay các nhân vật mới xuất hiện trong game ra mắt năm 2025.

Giải thưởng mới thứ hai là Giải đấu thể thao điện tử của năm. Giải đấu eSports trong nước và quốc tế ngày càng bùng nổ ở Việt Nam với hàng chục nghìn người tham gia, thu hút sự quan tâm của công chúng, đóng góp cho sự phát triển của ngành, giúp chuyên môn hóa và tăng kết nối.

Tham gia đề cử Vietnam Game Awards