Những điểm khám phá Nha Trang về đêm

Du khách có thể đi chợ đêm, ngồi bar rooftop ngắm thành phố, tắm biển đêm hoặc tham gia tour câu mực khi đến Nha Trang vào buổi tối.

Nha Trang vào buổi tối mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho du khách, từ đi bộ dọc các tuyến ven biển, khám phá ẩm thực địa phương, tham quan chợ đêm đến sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng, quán bar hoặc bến du thuyền. Trong đó, khu vực phía Bắc thành phố như đại lộ Phạm Văn Đồng, Nguyễn Cơ Thạch hay Bãi Tiên ghi nhận sự phát triển của nhiều điểm vui chơi, giải trí mới, phục vụ đa dạng nhu cầu.

Trần Phú là tuyến đường ven biển chính của trung tâm thành phố. Buổi tối, khu vực này thu hút lượng lớn người dân và du khách nhờ không khí thoáng mát, dễ chịu. Dọc tuyến có nhiều công viên, ghế đá, bãi cát rộng thuận tiện để đi bộ. Nếu di chuyển về phía Bắc qua cầu Trần Phú, đại lộ Phạm Văn Đồng trải dài theo đường bờ biển với lưu lượng xe thấp hơn, phù hợp để tham quan các địa điểm như Hòn Chồng, cầu Sắt hoặc khu vực Nhà hát Đó.

Cung đường ven biển Trần Phú vào rạng sáng qua bước chạy của runner VnExpress Marathon Nha Trang 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Tại khu vực đường Nguyễn Cơ Thạch, Marina Beach Club triển khai hoạt động tắm biển ban đêm từ 18h đến 22h, có hệ thống chiếu sáng và lực lượng hỗ trợ an toàn. Ngoài khu vực tắm, tổ hợp này còn có không gian lounge, nhà hàng, quầy bar và sân khấu phục vụ biểu diễn vào một số khung giờ nhất định. Ngay bên cạnh, bến du thuyền Ana Marina tích hợp các dịch vụ như khu phố đi bộ, nhà hàng, bar và các hoạt động thể thao nước gồm chèo SUP, lướt sóng giả lập. Khu vực cầu cảng, bãi cỏ ven biển và quán ăn tại đây phù hợp cho nhu cầu thư giãn buổi tối, ăn tối hoặc chụp ảnh lưu niệm.

Chợ đêm Nha Trang nằm trên trục đường Trần Phú, hoạt động từ chiều tối đến khoảng 22h. Tại đây có hàng trăm gian hàng bán đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, quần áo và các món ăn đường phố như bánh tráng nướng, kem cuộn, chè, bắp xào. Hải sản chế biến tại chỗ là điểm nhấn, gồm tôm hùm nướng, ghẹ hấp, mực nướng muối ớt, sò điệp nướng mỡ hành. Ngoài chợ đêm, các tuyến phố như Nguyễn Thị Minh Khai tập trung nhiều hàng quán hoạt động sau 22h. Một số địa điểm mở đến 1-2h sáng, phục vụ các món như bánh canh, phở bò, cơm tấm.

Hải sản Nha Trang được nhiều thực khách đánh giá tươi ngon, đa dạng. Ảnh: Bùi Kỳ

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên cao như Skylight, Altitude hoặc các quán cafe rooftop ven biển cho phép quan sát toàn cảnh thành phố. Du khách có thể sử dụng đồ uống, nghe nhạc nhẹ và quan sát khu vực biển, đường phố về đêm. Với nhóm khách có nhu cầu giải trí sôi động, các quán bar và club ở trung tâm như Sailing Club, Skylight cung cấp không gian nhạc DJ, ánh sáng, sân nhảy và phục vụ đồ uống có cồn đến khuya.

Tour câu mực đêm là hoạt động phổ biến tại Nha Trang, khởi hành từ khoảng 17h30 - 18h. Du khách được đưa ra khơi, trải nghiệm câu mực dưới ánh đèn vàng và thưởng thức hải sản chế biến ngay trên tàu. Hình thức này phù hợp cho nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Du khách nên mang theo áo khoác mỏng, hạn chế mang theo nhiều tài sản cá nhân và cập nhật thông tin thời tiết trước khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Khi di chuyển bằng xe máy vào buổi tối, cần chọn các tuyến đường có hệ thống đèn đầy đủ, tránh khu vực hẻo lánh.

Hải Long