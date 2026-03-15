Những điểm bỏ phiếu đặc biệt

Bệnh viện Việt Đức và Công an phường Hoàn Kiếm thuộc khu vực bầu cử số 3 (TP Hà Nội) tổ chức bỏ phiếu cho bệnh nhân và người nhà ngay tại giường bệnh, sáng 15/3. Hôm nay, khoảng 79 triệu cử tri trên cả nước đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Chị Nguyễn Ngọc Bích (22 tuổi) ngụ phường Thanh Xuân cho biết xúc động khi bệnh viện tạo điều kiện cho người bệnh và người nhà bỏ phiếu. Ảnh: Giang Huy