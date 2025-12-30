Những đề cử dẫn đầu trước ngày đóng cổng Tech Awards 2025

Hai ngày cuối vòng Chung kết Tech Awards 2025 chứng kiến màn "bứt tốc" ở các hạng mục ứng dụng, thương hiệu, thiết bị và nhà sáng tạo công nghệ.

Cổng bình chọn của vòng Chung kết Tech Awards 2025 mở từ 12h ngày 11/12, kết thúc cuối ngày 31/12. Chương trình có 16 hạng mục với bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ. Đến nay, cuộc thi thu hút hơn 130.000 bình chọn với nhiều cái tên "sáng giá" dần lộ diện.

Ở nhóm Thương hiệu, cuộc đua đang diễn ra sôi động. Hãng gia dụng Đức Hafele và hãng điện tử Hàn Quốc Samsung bám sát nhau với hàng chục nghìn bình chọn ở hạng mục Thương hiệu gia dụng của năm.

Giao diện cổng bình chọn hạng mục Thương hiệu gia dụng của năm. Ảnh chụp màn hình

Xanh SM - thương hiệu công nghệ Việt nổi bật trong lĩnh vực di chuyển xanh - cũng ghi dấu ấn ở hạng mục Thương hiệu công nghệ Việt của năm và Ứng dụng gọi xe xuất sắc, nhờ mô hình vận hành bằng xe điện cùng chiến lược phát triển bền vững.

VinMotion, thương hiệu công nghệ mới thuộc hệ sinh thái VinGroup, tiên phong phát triển robot hình người và trí tuệ nhân tạo thể chất physical AI, tạm dẫn đầu hạng mục Thương hiệu công nghệ sáng tạo của năm.

Trong khi đó, FPT Play tiếp tục khẳng định sức hút ở mảng giải trí số khi cùng lúc nằm trong nhóm đầu của hạng mục Thương hiệu công nghệ sáng tạo của năm.

Ở hạng mục Thương hiệu công nghệ của năm, Imou ghi dấu với hệ sinh thái camera và thiết bị AI, tạm giữ vị trí cao nhất về số lượt bình chọn. Trong khi đó, Di Động Việt - chuỗi bán lẻ chuyên về thiết bị di động và điện tử - dẫn đầu hạng mục Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích nhất, nhờ chính sách giá linh hoạt và dịch vụ hậu mãi tốt.

Tham gia bình chọn

Tuy nhiên, số lượt bình chọn chỉ chiếm 30% tổng điểm chung cuộc. Trong khi đó, đánh giá của ban giám khảo sẽ quyết định 70% khả năng đoạt giải của đề cử. Ban giám khảo, là các chuyên gia, nhà báo công nghệ uy tín, sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng...

Người dùng tham gia bình chọn tại Tech Awards 2025. Ảnh: Thái Anh

Lễ trao giải được tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh