Những cuộc đua 'song mã' tại Chung kết Tech Awards 2025

Chương trình Bình chọn Công nghệ Xuất sắc - Tech Awards 2025 chứng kiến cuộc đua gay cấn ở các hạng mục gia dụng, thương hiệu công nghệ Việt... sau gần hai tuần mở cổng.

Vòng Chung kết Tech Awards 2025 diễn ra từ ngày 11 đến 31/12. Càng gần ngày đóng cổng, các đề cử trong 16 hạng mục càng đua tranh quyết liệt, thu hút hơn 26.000 bình chọn.

Hạng mục Thương hiệu gia dụng của năm chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Amway. Cả hai được độc giả đánh giá cao, hút hơn 3.000 lượt vote. Samsung nổi bật với hệ sinh thái Bespoke AI, trong khi Amway nổi bật với các thiết bị hỗ trợ lối sống lành mạnh. Sau hơn một tuần bình chọn, hai thương hiệu đang bám sát nhau với cách biệt chỉ vài chục phiếu.

Ở nhóm Thương hiệu công nghệ Việt của năm, Xanh SM và Internet FPT tạo nên thế cân bằng. Cả hai đều đại diện cho tinh thần đổi mới của doanh nghiệp Việt. Xanh SM ghi dấu ấn bằng mạng lưới taxi điện phủ khắp các tỉnh thành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch. Trong khi đó, Internet FPT được đánh giá cao nhờ tốc độ đường truyền ổn định, cùng các gói dịch vụ tích hợp AI phục vụ học tập và giải trí.

Trong khi đó, cuộc đua ở hạng mục TV xuất sắc đang dẫn đầu bởi Xiaomi và Sony. Xiaomi tạo sức hút nhờ dòng TV thông minh giá cạnh tranh, hỗ trợ chuẩn hình ảnh 4K, điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Trong khi đó, Sony tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu cao cấp với công nghệ hiển thị XR OLED và âm thanh vòm sống động. Kết quả cuối cùng vẫn khó đoán khi cả hai đều có cộng đồng người dùng trung thành lớn tại Việt Nam.

Ở nhóm Thương hiệu bán lẻ công nghệ được yêu thích nhất, CellphoneS đang ghi điểm nhờ chuỗi cửa hàng phủ rộng, tổ chức nhiều chương trình giảm giá theo mùa. Còn Di Động Việt được yêu thích bởi chiến lược "cam kết giá tốt", chương trình thu cũ đổi mới linh hoạt. Với lượng bình chọn tăng nhanh những ngày qua, đây được xem là một trong những hạng mục có kết quả khó đoán nhất năm nay.

Giao diện vòng bình chọn Tech Awards 2025. Ảnh: Thái Anh

Tech Awards 2025 có 16 hạng mục với bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.

Độc giả sẽ bình chọn cho hạng mục yêu thích theo hai hình thức: miễn phí và có phí. Với hình thức miễn phí, mỗi tài khoản bình chọn một lần trong một hạng mục và có thể bình chọn tối đa 16 hạng mục. Mỗi lượt vote hợp lệ tương ứng một điểm cho đề cử được chọn.

Người dùng có thể tăng điểm cho đề cử yêu thích bằng hình thức trả phí qua các cổng thanh toán: Momo, Napas. Mức phí bình chọn 5.000 đồng mỗi lượt, tương ứng 5 điểm cho đề cử được chọn (giới hạn 1.000 lượt mỗi ngày).

Số điểm được hiển thị công khai trong suốt thời gian diễn ra. Hai ngày cuối cùng trước khi kết thúc vòng Chung kết, hệ thống sẽ ẩn chỉ số để bảo mật kết quả.

Ban giám khảo sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng... Điểm chung cuộc của mỗi đề cử sẽ bao gồm 30% lượt bình chọn của độc giả và 70% từ ban giám khảo.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM. Điểm mới của Tech Awards 2025 là lần đầu bổ sung hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng và Thương hiệu bán lẻ công nghệ. Bên cạnh đó, năm nay chương trình cho phép doanh nghiệp chủ động gửi đề cử tham gia từ cuối tháng 9.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh