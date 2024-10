Những cử tri da màu quay lưng với bà Harris, ủng hộ ông Trump

Preston Paris, cử tri da màu ở bang chiến trường Georgia, đi ngược truyền thống gia đình khi quyết định bỏ phiếu cho ông Trump.

"Khi tôi thông báo sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump, nhiều người nhìn như thể tôi bị điên. Tôi là người da đen, nên họ nghĩ tôi sẽ tự động bỏ phiếu cho Kamala Harris", Preston Paris nói khi tới dự sự kiện vận động của Donald Trump ở Atlanta, bang Georgia, ngày 21/10.

Cử tri da màu ủng hộ ông Trump trong sự kiện vận động tranh cử tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Cobb Energy ở Atlanta ngày 15/10. Ảnh: AP

Paris, 19 tuổi, sinh viên ngành khoa học máy tính Đại học bang Georgia, xuất thân từ gia đình có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ. Nhưng năm nay, anh quyết định đi ngược truyền thống gia đình vào lần bỏ phiếu đầu tiên trong đời.

"Tôi quyết định dựa theo nhận định về chính sách và tình hình nước Mỹ sẽ như thế nào sau 4 năm nữa dưới thời Harris hay Trump. Tôi tin tưởng ông Trump. Tôi thích chính sách đối ngoại của ông ấy, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế mà ông ấy đưa ra", Paris nói.

Georgia là một trong những bang chiến trường mang tính quyết định trong kỳ bầu cử năm nay. Năm 2020, ông Joe Biden đánh bại ông Trump chỉ bằng 11.779 phiếu ở bang này, nơi gần một phần ba số cử tri là người da đen.

Kết quả một số cuộc thăm dò gần đây ở Georgia đang gióng chuông cảnh báo với chiến dịch của bà Harris. Khảo sát do báo Atlanta Journal-Constitution công bố tuần này cho thấy ứng viên đảng Dân chủ nhận được ủng hộ của 73,8% cử tri da đen ở Georgia, còn ông Trump là 7,6%.

Nhưng con số bà Harris nhận được thấp hơn nhiều so với tỷ lệ ủng hộ 88% của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Kết quả thăm dò của New York Times và đại học Siena tháng này cho thấy so với ông Biden, nhóm mà bà Harris mất đi sự ủng hộ lớn nhất là nam giới da đen. Khảo sát cho thấy 70% đàn ông da đen ở bang Georgia sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, còn phụ nữ là 83%.

Sau khi kết quả thăm dò được công bố, bà Harris đã thông báo chương trình hỗ trợ người da đen vay vốn khởi nghiệp và học nghề, trong nỗ lực khôi phục niềm tin ở nhóm cử tri này.

Chiến dịch của bà Harris cũng mời Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Clarkston, gần Atlanta, hôm 24/10. Trong lúc đó, đảng Cộng hòa đang nỗ lực tận dụng nỗi thất vọng của cử tri da đen đối với đảng Dân chủ để tăng cường lôi kéo họ.

Hàng chục người, trong đó có Paris, đã tham gia một sự kiện do nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk và doanh nhân Viverk Ramaswamy, cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, tổ chức tại một công viên ở trung tâm Atlanta ngày 21/10.

Một số người tham gia sự kiện cho hay không muốn ủng hộ ông Trump, nhưng tới để nghe phe Cộng hòa vận động cho ông. Những người khác, giống Paris, là người cuồng nhiệt ủng hộ Trump.

"Trump có kế hoạch không đánh thuế tiền boa, giảm thuế cho các công ty lớn, điều có lợi cho những người đang muốn vào làm ở các tập đoàn như Google giống tôi", Paris nói.

Anh cho rằng trong nhiệm kỳ của ông Trump, thế giới không xảy ra "bất kỳ cuộc xung đột mới nào ở nước ngoài" và nhấn mạnh "tôi không muốn bị bắt đi nghĩa vụ quân sự kể cả bây giờ hay về sau".

Đứng cạnh Paris là JP, nam sinh viên da đen 23 tuổi đội mũ lưỡi trai màu đỏ in khẩu hiệu "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" mà ông Trump thường nói. JP, người không muốn tiết lộ đầy đủ họ tên, cho rằng nền kinh tế Mỹ tốt hơn dưới thời Trump, nhưng điểm mấu chốt khiến anh ủng hộ ông là đức tin Cơ đốc giáo.

Nhiều người bảo thủ theo đạo Cơ đốc cảm ơn Trump vì ông đã bổ nhiệm ba thẩm phán vào Tòa án tối cao, dẫn tới quyết định chấm dứt quyền phá thai trên toàn quốc năm 2022.

"Donald Trump là người phù hợp với Kinh thánh, với đức tin của tôi", JP nói.

Jarrod Grant, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Clark Atlanta, nhận xét người Mỹ da đen hiện nay không còn ủng hộ vô điều kiện một đảng phái chính trị nữa.

"Một trong những điều quan trọng mà tất cả chúng tôi đang tự hỏi là 'Họ đưa ra chính sách nào cho người da đen? Họ sẽ làm gì cho người da đen?'" Grant nói. "Người da đen chúng tôi đang giúp đỡ mọi người trừ chính bản thân chúng tôi. Ai cũng có phần, nhưng người da đen thì không".

Hồng Hạnh (Theo AFP)