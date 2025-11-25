Những công nghệ tương lai tại VinFuture 2025

Diễn thuyết của 4 nhà khoa học mang sẽ đến góc nhìn về các công nghệ được kỳ vọng sẽ đột phá trong tương lai, tại tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025.

Sự kiện "Diễn thuyết Truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" sẽ mở màn chuỗi hoạt động trong tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra 9h-11h ngày 2/12 ở Hà Nội. Chương trình sẽ có 4 phần trình bày từ 4 nhà khoa học và chuyên gia tiên phong, ở các lĩnh vực: robot mô phỏng tự nhiên, công nghệ phục hồi vận động, giải pháp y học tim mạch và nông nghiệp tái tạo.

Robot lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Xuất phát từ những hạn chế hiện nay của robot, GS Ho-Young Kim (Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc) mang đến góc nhìn khác biệt, học hỏi từ thiên nhiên. Những nghiên cứu của ông lấy cảm hứng từ các hiện tượng thiên nhiên, như kiến có thể bắc thành cầu, sợi nấm tạo nên hệ thống liên kết dưới lòng đất... mở ra triển vọng cho thế hệ robot tương lai.

GS. Ho-Young Kim sẽ chia sẻ về triển vọng về thế hệ robot có khả năng thích ứng cao, bền bỉ và hiệu quả hơn. Ảnh: WEF

Theo GS Kim, các chuyển động, cấu trúc và cơ chế phản hồi trong tự nhiên là nền tảng cho những thiết kế robot có thể vận hành mượt mà hơn trong môi trường sống của con người. Những nội dung trên sẽ được GS Kim trình bày tại sự kiện VinFuture 2025, giúp khán giả hình dung rõ hơn về cách mô phỏng tự nhiên trong thiết kế xây dựng tương lai bền vững, linh hoạt cho khoa học robot.

Công nghệ phục hồi chức năng

Liên quan đến robot, nhưng GS Raymond Kai-yu Tong (Đại học Trung Văn Hồng Kông, Trung Quốc) mang đến những bước tiến mới trong công nghệ phục hồi chức năng, cách robot có thể giúp người bệnh lấy lại khả năng vận động hiệu quả hơn.

Công nghệ phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng trong y học hiện đại, khi dân số toàn cầu có xu hướng già hóa, các bệnh lý liên quan vận động, thần kinh và suy giảm chức năng trở nên phổ biến. Đây chính là động lực để GS Tong và cộng sự dành nhiều năm nghiên cứu, phát triển các thiết bị robot hỗ trợ phục hồi vận động.

Các thiết bị ông phát triển giúp tăng hiệu quả phục hồi chức năng, chú trọng tới tính nhân văn, cảm giác thoải mái và sự hòa hợp với người sử dụng. Đây là những yếu tố quan trọng đối với người cao tuổi hoặc bệnh nhân suy giảm vận động.

GS Tong nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Sinh học tại Đại học Strathclyde (Anh), được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như Grand Prix tại Triển lãm Sáng chế Quốc tế Geneva hay Global Ageing Influencers 2021.

Robot mềm và bước tiến mới trong y học tim mạch

Bên cạnh bệnh lý vận động, các bệnh lý tim mạch cũng là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, khiến các bác sĩ phải thường đưa ra quyết định trong điều kiện rủi ro cao. Từ thực tế đó, PGS. TS Đỗ Thanh Nhỏ (Đại học New South Wales – UNSW, Australia) cùng nhóm nghiên cứu đã tập trung phát triển các công nghệ robot mềm với khả năng hoạt động linh hoạt, tương thích sinh học và chính xác trong những môi trường phức tạp của cơ thể người.

Trong sự kiện của VinFuture, PGS. TS Đỗ Thanh Nhỏ sẽ giới thiệu về hoạt động của "trái tim nhân tạo mềm có khả năng đập" do ông nghiên cứu. Ảnh: UNSW

Một trong những công trình nổi bật của ông là "trái tim nhân tạo mềm có khả năng đập". Đây là một thiết bị mô phỏng chuyển động tự nhiên của tim người, hỗ trợ cho nghiên cứu và phát triển các giải pháp điều trị bệnh lý tim mạch. Ngoài kỹ thuật mô phỏng, ông còn theo đuổi các giải pháp robot có khả năng thích ứng mô mềm, giúp giảm thiểu tổn thương khi can thiệp và nâng độ an toàn trong các thủ thuật tim mạch vốn rất nhạy cảm.

Ông Đỗ Thanh Nhỏ hiện là Phó giáo sư Scientia của UNSW – danh hiệu dành cho các nhà khoa học trẻ có năng lực xuất sắc. Công trình của ông từng được Thomson Reuters đưa vào danh sách Top 4 Robot của năm 2023.

Nông nghiệp tái tạo chống sa mạc hóa

Nông nghiệp tái tạo là một trong những chủ đề giàu giá trị ứng dụng được chia sẻ tại "Diễn thuyết Truyền cảm hứng: Công nghệ Đột phá Tương lai".

Thực tế, suy thoái đất và sa mạc hóa là một trong những thách thức lớn đe dọa an ninh lương thực và môi trường toàn cầu. Mong muốn đóng góp lời giải cho bài toán này, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Enfarm, đã phát triển các giải pháp nông nghiệp tái tạo, hướng đến mô hình sản xuất bền vững và tôn trọng tự nhiên.

Khởi đầu từ những cánh đồng Việt Nam, giải pháp của ông Dũng và cộng sự giúp cải thiện sức khỏe đất, mở rộng mô hình sang nhiều khu vực có điều kiện canh tác khắc nghiệt, đặc biệt ở Châu Phi – nơi các cộng đồng địa phương phải đối mặt tình trạng sa mạc hóa nghiêm trọng. Các sáng kiến này đã được ghi nhận bởi cộng đồng khoa học quốc tế, với nhiều giải thưởng danh giá, trong đó được vinh danh ở các bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo.

Quang Anh