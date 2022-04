Những cây cầu biểu tượng du lịch Việt Nam

Cầu Long Biên được gọi là "chứng nhân lịch sử" của Hà Nội. Nhờ nét cổ kính và thiết kế độc đáo, cầu là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách. Cầu được xây dựng năm 1899 và khánh thành năm 1902, dài hơn 2 km. Ngoài yếu tố lịch sử, điểm đặc biệt của cây cầu này là các xe lưu thông theo làn đường tay trái. Du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích cây cầu này. François Bibonne, đạo diễn người Pháp, yêu thích cây cầu và chọn nơi đây làm bối cảnh trong bộ phim tài liệu "Once upon a bridge in Vietnam". Ảnh: Thong Dong