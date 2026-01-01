Những câu chuyện về quyền lợi bảo hiểm từ Generali Việt Nam

Nhiều khách hàng của Generali Việt Nam nhận chi trả quyền lợi kịp thời, giúp vượt qua bệnh tật, thể hiện cam kết "lấy khách hàng làm trọng tâm" của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đại diện Generali Việt Nam cho biết, đằng sau mỗi quyền lợi bảo hiểm là sự hiện diện đúng lúc của đội ngũ tư vấn tài chính, hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn khó khăn.

Một trong những trường hợp điển hình là anh Phạm Anh Duy (25 tuổi, TP HCM). Từ thời sinh viên đến khi đi làm, anh Duy gắn bó với công việc xuất nhập kho và phụ việc tại xưởng suất ăn, thường xuyên di chuyển nên đối mặt với nhiều rủi ro tai nạn.

Cảm giác bất an sau những ngày làm việc vất vả khiến anh Duy tìm hiểu và tham gia gói bảo hiểm VITA - Đầu tư như ý, kèm thẻ sức khỏe của Generali Việt Nam, dù điều kiện kinh tế còn hạn chế. "Mình nhịn một chút thu nhập hàng tháng nhưng có phương án bảo vệ bản thân thì thấy yên tâm hơn. Nhất là khi bị bệnh hay có vấn đề sức khỏe, mình cũng mạnh dạn đến bệnh viện điều trị", anh chia sẻ.

Thực tế nhanh chóng cho thấy quyết định của anh là đúng. Từ những lần cấp cứu vì rối loạn tiêu hóa, chấn thương phần mềm, đến điều trị nội trú, chi phí khám chữa bệnh và thuốc men đều được bảo hiểm chi trả. "Với tôi, đó là sự hỗ trợ tài chính kịp thời giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn", Duy kể lại.

Biến cố lớn nhất đến khi anh trượt ngã trong lúc kéo xe cơm, dẫn đến chấn thương đầu gối và tay, phải nhập viện phẫu thuật. Tổng chi phí điều trị, tái khám lên tới 18 triệu đồng. Thay vì lo lắng, anh có thể tập trung điều trị vì Generali Việt Nam đã chi trả toàn bộ chi phí thông qua thẻ VITA - Sức Khỏe Vàng.

Đồng hành anh Duy trong suốt quá trình là tư vấn viên Generali Việt Nam, thành viên MDRT 2025 Đinh Thị Hà. Đại diện Generali cho biết, chị Hà đã giúp anh lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp và trực tiếp hỗ trợ thủ tục khi sự cố xảy ra, đảm bảo anh nhận đủ quyền lợi nhanh chóng.

Anh Phạm Anh Duy (phải) được hỗ trợ bởi tư vấn viên Đinh Thị Hà. Ảnh: NVCC

Một ví dụ khác là trường hợp của gia đình chị Nguyễn Liên Thảo. Trước đây, chị chưa đặt nhiều niềm tin vào bảo hiểm, cho đến khi các thành viên đối mặt với những vấn đề sức khỏe.

Chị Thảo chọn gói VITA - Sức Khỏe Vàng của Generali Việt Nam, với mong muốn người thân được chăm sóc y tế tốt nhất. Thực tế, trong quá trình điều trị nội trú của con trai và ca phẫu thuật của chồng, Generali Việt Nam đã chi trả gần 200 triệu đồng chi phí y tế cho gia đình.

Chị Thảo cho biết thêm, sự tận tâm của tư vấn Tuyết Sang, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Gencasa Thủ Đức 3, là điều khiến chị Thảo xúc động nhất. Mỗi khi gia đình gặp vấn đề sức khỏe, chị Sang đều hỏi han, hướng dẫn thủ tục cụ thể, mang lại cảm giác được đồng hành thật sự.

"Khi tham gia bảo hiểm của Generali, gia đình tôi được bảo vệ toàn diện và có cơ hội thăm khám, điều trị tại các bệnh viện hàng đầu trong và ngoài nước. Nhờ đó, tôi cảm thấy an tâm hơn, cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn", chị Thảo chia sẻ. Trải nghiệm tích cực khiến chị tiếp tục mở rộng quyền lợi bảo hiểm cho cả nhà và giới thiệu cho người thân.

Chị Tuyết Sang (bên trái), tư vấn tài chính Generali Việt Nam đồng hành tư vấn tài chính đến gia đình chị Thảo (bên phải). Ảnh: NVCC

Theo đại diện Generali Việt Nam, những quyền lợi được chi trả kịp thời là minh chứng cho cam kết "lấy khách hàng làm trọng tâm". Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục củng cố vai trò "Người bạn trọn đời", đồng hành cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

