Những cách giúp sinh viên tăng hiệu quả học tập

Lập kế hoạch thời gian, lựa chọn thiết bị phù hợp nhu cầu hoặc tận dụng AI giúp sinh viên học tập hiệu quả hơn.

Năm mới thường là thời điểm sinh viên đặt lại kế hoạch và tìm cách sắp xếp nhịp sống hợp lý hơn. Trong bối cảnh việc học diễn ra ở nhiều không gian như lớp học, thư viện, quán cà phê hay lúc di chuyển, khả năng thích ứng trở thành yêu cầu quan trọng. Những thói quen đơn giản cùng công cụ phù hợp có thể giúp sinh viên duy trì hiệu quả trong suốt năm học.

Một trong những yếu tố then chốt là kiểm soát thời gian. Giờ ngủ, giờ học và giờ nghỉ cần duy trì theo nhịp ổn định để tránh căng thẳng kéo dài. Khi lịch sinh hoạt được thiết lập rõ ràng, người học dễ theo kịp tiến độ hơn và hạn chế tình trạng quá tải trước các kỳ kiểm tra hay "deadline" dồn dập.

Sinh viên học tập tại các không gian công cộng. Ảnh: HP

Không gian học tập cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng tiếp thu. Dù là góc bàn tại nhà, phòng ký túc xá hay một vị trí quen thuộc trong thư viện, sự gọn gàng, đủ ánh sáng và ít xao nhãng giúp duy trì sự tập trung. Nhiều sinh viên xem đầu tư cho không gian này là khoản đầu tư dài hạn cho tư duy và sự sáng tạo.

Bên cạnh đó, sinh viên hiện nay thường phải di chuyển nhiều trong ngày, kết hợp học tập, làm thêm và làm dự án. Thiết bị đồng hành vì vậy cần nhẹ, linh hoạt nhưng vẫn đủ mạnh để xử lý các bài tập lớn hoặc công việc nhóm. Nhiều bạn trẻ ưu tiên các tiêu chí bền vững, lựa chọn sản phẩm sử dụng vật liệu tái chế hoặc đạt chứng nhận môi trường. Đây được xem như cách thể hiện lối sống có trách nhiệm, bên cạnh nhu cầu hiệu năng.

Laptop HP thiết kế gọn nhẹ, dễ mang theo. Ảnh: HP

Trong nhóm lựa chọn này, một số sinh viên tìm đến HP OmniBook 7 Aero nhờ trọng lượng dưới 1 kg và thiết kế mỏng khoảng 1,7 cm, phù hợp mang theo cả ngày. Máy sử dụng khung kim loại kết hợp vật liệu tái chế và đạt chuẩn EPEAT Gold, Energy Star.

Ngoài ra, tính năng sạc nhanh HP Fast Charge giúp sạc đến 50% pin trong khoảng 30 phút và nhiều cổng kết nối đem lại sự an tâm cho người dùng khi sử dụng ở nhiều nơi, từ lớp học sáng sớm đến quán cà phê chiều muộn.

Về hiệu năng xử lý, laptop dành cho sinh viên ngày nay được kỳ vọng đáp ứng nhiều tác vụ hơn so với trước. HP OmniBook 7 Aero trang bị chip AMD Ryzen AI 7 350 với NPU 50 TOPS, hỗ trợ tốt các công việc học thuật như chỉnh sửa video, xử lý slide thuyết trình hay chạy đa nhiệm các ứng dụng. Máy chạy Windows 11 và đi kèm bộ Microsoft Office chính hãng, tạo sự đồng bộ khi làm bài luận hoặc làm việc nhóm.

Sinh viên học tập với thiết bị HP. Ảnh: HP

AI cũng bắt đầu trở thành công cụ quen thuộc của sinh viên trong học tập. Trên các dòng máy mới của HP, trợ lý AI Companion hỗ trợ tóm tắt thông tin, tìm kiếm nhanh hoặc xử lý tài liệu trực tiếp trên thiết bị. Phím Copilot+ PC chuyên biệt giúp truy cập nhanh các công cụ AI chỉ với một lần nhấn, tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Camera Poly Studio với tính năng xóa phông cùng micro tích hợp AI Noise Reduction giúp lọc tạp âm, giúp các buổi học nhóm trực tuyến rõ ràng hơn, ngay cả khi kết nối từ quán cà phê hay khuôn viên trường.

Máy sử dụng àn hình 2.5K tỷ lệ 16:10 cùng card đồ họa AMD Radeon 860M. Tính năng my HP Presence Sensing cũng cho phép tự động khóa, mở hoặc làm tối màn hình khi phát hiện chuyển động, nâng cao độ bảo mật và tiện ích cá nhân hóa.

Sinh viên học trực tuyến. Ảnh: HP

Dù là sinh viên năm nhất hay đã quen với nhịp học - làm linh hoạt, việc kết hợp thói quen khoa học với một thiết bị phù hợp sẽ giúp quá trình học tập chủ động, hiệu quả hơn.

Linh Lam