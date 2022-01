Những bộ nồi không kén bếp giảm giá dịp Tết nguyên đán

Bộ nồi 3 chiếc cỡ 18cm, 22cm, 26cm và 1 chảo inox Smartcook cỡ 26cm có nắp kính chịu nhiệt an toàn chống trào, quai nồi và núm vung bọc silicon cách nhiệt an toàn khi sử dụng. Sản phẩm có cấu tạo 5 lớp đáy, lớp trên cùng tiếp xúc với thực phẩm là inox 304 an toàn cho sức khỏe. Hai lớp nhôm nguyên chất cùng lớp lõi hợp kim nhôm ở giữa giúp truyền nhiệt nhanh. Lớp ngoài cùng là inox 430 giúp nồi có thể sử dụng trên tất cả các loại bếp như bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại...