Nguyễn Phát Đạt, 21 tuổi, nhận "hợp đồng" qua mạng xã hội rồi rủ đồng phạm từ An Giang lên TP HCM tạt sơn nhà dân, quay video gửi cho người thuê để nhận tiền.

Ngày 9/2, Đạt cùng Võ Minh Vỹ (21 tuổi) và Nguyễn Phước Tài (18 tuổi) bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp với Công an phường Phú Định bắt về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nhóm tạt sơn thuê liên tỉnh bị bắt ở TP HCM Cảnh sát bắt giữ 3 nghi can tạt sơn nhà dân. Video: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, Đạt là người tổ chức, cầm đầu nhóm này. Nghi can được một người chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội thuê "gây áp lực buộc con nợ trả tiền". Sau khi nhận địa chỉ, Đạt rủ Vỹ và Tài cùng tham gia.

Rạng sáng 1/2, nhóm này từ An Giang lên TP HCM, tìm đến căn nhà trong hẻm đường Hoàng Ngân, phường Phú Định (quận 8 cũ). Tại đây, Tài trực tiếp ném các chai sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và sân nhà. Nhóm này quay video, gửi cho người thuê để "nghiệm thu hợp đồng" và nhận tiền công 5,5 triệu.

Vụ việc khiến gia đình nạn nhân hoảng loạn, hư hỏng nhiều tài sản với thiệt hại ước tính khoảng 7 triệu đồng.

Cùng thời điểm, nhóm Đạt còn tạt sơn một nhà khác tại địa bàn tỉnh lân cận. Sau khi gây án, họ quay về tỉnh An Giang và bị bắt sau đó.

Nguyễn Phát Đạt (giữa) cùng 2 đồng phạm. Ảnh: Công an TP HCM

Theo cảnh sát, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc người thân gia đình nạn nhân vay tiền qua mạng với lãi suất cao nhưng mất khả năng chi trả. Các chủ nợ đã sử dụng nhiều biện pháp khủng bố tinh thần, trong đó có thuê nhóm của Đạt tạt sơn.

Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức vay tiền nhanh online lãi suất cao, cần báo ngay cho công an khi bị đe dọa hoặc khủng bố tinh thần để đòi nợ.

Quốc Thắng